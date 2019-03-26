IKEA начала продажу товаров для кошек и собак

В несколько российских магазинов IKEA поступила в продажу коллекция товаров и аксессуаров для кошек и собак «Lurvig» (в переводе со шведского — «мохнатый»). Это IKEA Теплый стан и Белая Дача в Москве, IKEA Дыбенко в Санкт-Петербурге, а также IKEA в Казани и Омске.

С апреля коллекция будет представлена в остальных магазинах IKEA в России и на официальном сайте шведской компании.

В новой коллекции представлены товары для сна, приема пищи, игр и прогулок. Коллекция разрабатывалась при участии испанского дизайнера Инмы Бермундес, адаптировать аксессуары для питомцев помогала ветеринар Барбара Шафер — например, во время еды животное не сможет сдвинуть миску благодаря нескользящему покрытию, а к подушкам для сна не прилипнет шерсть.

Ассортимент товаров для животных будет появляться в России в два этапа: в апреле начнут продаваться миски для еды, подушки для сна, когтеточки и домики, в июне — кроватки, сумки-переноски, лотки, поводки и ошейники.