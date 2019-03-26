+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

IKEA начала продажу товаров для кошек и собак

В несколько российских магазинов IKEA поступила в продажу коллекция товаров и аксессуаров для кошек и собак «Lurvig» (в переводе со шведского — «мохнатый»). Это IKEA Теплый стан и Белая Дача в Москве, IKEA Дыбенко в Санкт-Петербурге, а также IKEA в Казани и Омске.

С апреля коллекция будет представлена в остальных магазинах IKEA в России и на официальном сайте шведской компании.

В новой коллекции представлены товары для сна, приема пищи, игр и прогулок. Коллекция разрабатывалась при участии испанского дизайнера Инмы Бермундес, адаптировать аксессуары для питомцев помогала ветеринар Барбара Шафер — например, во время еды животное не сможет сдвинуть миску благодаря нескользящему покрытию, а к подушкам для сна не прилипнет шерсть.

Ассортимент товаров для животных будет появляться в России в два этапа: в апреле начнут продаваться миски для еды, подушки для сна, когтеточки и домики, в июне — кроватки, сумки-переноски, лотки, поводки и ошейники.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

22 марта / Комментарии
Российский рынок игровых ноутбуков вырос на 67%

Российский рынок игровых ноутбуков вырос на 67%

Объединенная компания Связной | Евросеть проанализировала российский рынок игровых ноутбуков в 2018 году. С января по декабрь  прошлого года продажи игровых  ноутбуков выросли год к году на 67% в штучном выражении и на 60% в денежном.

далее →

22 марта / Комментарии
«М.Видео» и ВТБ выпускают совместную ко-брендинговую карту Visa

«М.Видео» и ВТБ выпускают совместную ко-брендинговую карту Visa

Розничная сеть «М.Видео», банк ВТБ и платёжная система Visa выпускают совместную ко-брендинговую карту, которая позволяет накапливать бонусные рубли в размере 3% от всех совершенных по карте покупок как в «М.Видео», так и за пределами сети.

далее →

21 марта / Комментарии
METRO и Instamart расширяют стратегическое партнерство

METRO и Instamart расширяют стратегическое партнерство

Центр оптовых продаж METRO и сервис онлайн доставки Instamart в рамках конференции METRO EXPO 2019 подписали договор о стратегическом сотрудничестве. Instamart получил статус Привилегированного партнера METRO, что обеспечит интеграцию более высокого уровня между торговой сетью и сервисом быстрой доставки.

далее →

21 марта / Комментарии
Сбербанк запустит сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Сбербанк запустит сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Сбербанк в июле запустит сервис по снятию наличных на кассах магазинов. Сервис будет предоставляться владельцам карт Visa и Mastercard, которые эмитированы самим Сбербанком, а также держателям карт Visa, выпущенных другими банками, рассказали в финансовой организации.

далее →

20 марта / Комментарии
Связной | Евросеть подвела первые итоги работы услуги Trade-in в 2019 году

Связной | Евросеть подвела первые итоги работы услуги Trade-in в 2019 году

Объединённая компания Связной | Евросеть подвела первые итоги работы услуги Trade-in в 2019 году. В январе-феврале 2019 года число клиентов, которые воспользовались программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось на 386%.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!