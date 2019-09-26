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IKEA начинает принимать бывшую в употреблении мебель

Компания IKEA откроет в России пункты по приему бывшей в употреблении мебели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора IKEA в России Понтуса Эрнтелла.

Старую мебель либо раздадут нуждающимся, либо пустят в переработку для производства новых товаров (на фабрике IKEA в Великом Новгороде). Первым городом, в котором откроют точки приема, станет Санкт-Петербург. Сдать можно будет товары любого производителя, а не только этого бренда.

По словам Эрнтелла, это первый подобный проект в России. Хотя бренд и раньше запускал инициативы, направленные на рациональное использование вещей. Например, ритейлер обменивал старую мебель IKEA на подарочную карту и затем выставлял ее в отделе уцененных товаров. Компания также принимает бывшие в употреблении лампочки, батарейки и текстиль.

«У нас будет появляться больше товаров, сделанных из переработанных материалов, вторсырья», — рассказал топ-менеджер и упомянул для примера ковер, сделанный из переработанных пластиковых бутылок.

Автор: Анна
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