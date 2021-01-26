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IKEA начинает продажу запасных деталей для мебели

Компания IKEA начинает продажу запасных деталей для своей мебели по всему миру. «Ключевым аспектом для продления срока службы продукции является наличие запасных деталей. Мы тестируем систему, при помощи которой можно было бы обновить вещи, купив новые чехлы или ножки для дивана», — сообщает Financial Times со ссылкой на директора по устойчивому развитию Inter Ikea Лена Припп-Ковач.

IKEA уже поставила покупателям за истекший финансовый год (завершился в конце августа 2020-го) 14 млн запчастей. Теперь компания разработала систему онлайн-заказов, которая будет в этом году представлена для клиентов по всему миру.

Компания тестирует способы, с помощью которых можно было бы обновить вещи, приобретя новые чехлы или ножки для дивана, добавила Лена Припп-Ковач. В будущем торговая сеть планирует перейти на безотходное производство, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду и стать экологически чистой компанией. Способствовать этой цели может увеличение срока службы товаров. К 2030 г. IKEA хочет полностью прекратить выделение вредных выбросов в атмосферу.

Автор: Анна
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