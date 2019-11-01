ИКЕА начнет принимать мебель на переработку и благотворительность

Компания ИКЕА запускает пилотный проект по приему бывшей в употреблении деревянной мебели для повторного использования и переработки. Россия станет первой страной в мире, где ИКЕА реализует подобную инициативу. Первым регионом для тестирования услуги был выбран Санкт-Петербург. Сервис начнет работу с 1 ноября в магазинах ИКЕА Парнас и ИКЕА Дыбенко.

Древесина — это возобновляемый ресурс, пригодный для неоднократного использования. Именно поэтому древесина является основным сырьем для производства многих товаров ИКЕА.

В рамках стратегии «Да — людям и планете!» ИКЕА использует для производства товаров древесину или материалы с содержанием древесины из более устойчивых источников, например, из лесов, ответственное управление которыми подтверждено сертификатом добровольной лесной сертификации по системе FSC, признанной ИКЕА. В России доля использования такой древесины составляет уже 100%.

Следующий шаг — внедрение новых возможностей для использования вторичного сырья, или переработанного дерева.

По данным исследования ФОМ «Образ жизни» около 92% россиян готовы отдавать отходы на переработку. Внутреннее исследование ИКЕА показало, 88% россиян заинтересованы в услуге, позволяющей сдать старую мебель в счет покупки новой. Благодаря запуску нового проекта по приему бывшей в употреблении мебели компания ИКЕА создаст возможность для повторного использования отходов и уменьшения их количества на мусорных полигонах.

Сдать на переработку можно деревянную мебель любого производителя, включая мебель из массива дерева и древесных плит разных видов. Мягкая мебель с компонентами из древесины возврату не подлежит.

Покупатели, которые не готовы самостоятельно привезти использованную мебель в магазин, смогут воспользоваться услугой демонтажа и транспортировки. Стоимость услуги зависит от габаритов мебели и сложности конструкции. Так, демонтаж небольших предметов мебели будет стоить 1000 рублей, гардеробов и систем хранения — 2000 рублей, кухонь — 3000 рублей. Услуга транспортировки обойдется в 999 рублей.

Бывшую в употреблении мебель также можно будет самостоятельно привезти в пункты приема рядом с магазинами ИКЕА Дыбенко и ИКЕА Парнас. Время работы пунктов можно уточнить на сайте сервиса.

Все участники акции получат скидку на покупку новой мебели в магазинах ИКЕА. Скидка будет распространяться на мебель той же товарной категории, что и сданная мебель.

Мебель в хорошем состоянии будет отправляться партнеру проекта — Благотворительному фонду «Перспектива» — для передачи нуждающимся. Оставшиеся предметы разделят на две группы: изделия, пригодные для переработки, будут использоваться в производстве древесно-стружечных плит для новой мебели на фабрике ИКЕА Индастри Новгород. Не подлежащая переработке мебель будет использована в качестве топлива для производства тепловой энергии с помощью энергоустановки ИКЕА Индастри Новгород.

«Мы хотим быть устойчивым бизнесом и постоянно стремимся к сокращению потребления ресурсов и поиску их альтернативных источников. Сервис по приему деревянной мебели для повторного использования и переработки, который мы запускаем в Санкт-Петербурге, — наш новый шаг к построению экономики замкнутого цикла. Это пилотный проект, первый в мире — еще ни в одной стране ИКЕА не делала ничего подобного. Сейчас нам важно понять, будет ли инициатива популярна у петербуржцев, и протестировать все процессы. Если все пойдет успешно, можно будет говорить о масштабировании на другие регионы». Понтус Эрнтелл, генеральный директор розничной сети и директор по устойчивому развитию ИКЕА в России.