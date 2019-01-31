ИКЕА начнет принимать в переработку текстильные изделия

Компания ИКЕА объявляет о расширении сервиса по приему текстиля в магазинах по всей России. С 1 февраля 2019 года посетители смогут сдать не только ненужное постельное белье, но и любые другие текстильные изделия, за исключением ковров и одежды. Все собранные вещи будут переданы в благотворительный фонд «Второе дыхание», где они получат новую жизнь: будут переработаны или переданы нуждающимся.

Сервис по приему постельного белья для повторного использования и переработки был запущен во всех магазинах ИКЕА в 2018 году. Он очень понравился посетителям, и компания приняла решение расширить перечень изделий, которые можно принести в магазины. Теперь в переработку принимаются гардины, тюль, скатерти, тканевые салфетки, декоративные наволочки, полотенца, халаты и, конечно, постельное белье.

Весь собранный текстиль компания передаст партнеру акции — благотворительному фонду «Второе дыхание». Сотрудники фонда (среди которых есть и люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию) отсортируют изделия по составу ткани и степени изношенности. Вещи в хорошем состоянии будут постираны и переданы малоимущим семьям в разных регионах России. Непригодные для дальнейшей службы вещи из хлопка порежут на ветошь и салфетки, которые можно использовать на заводах, в автосервисах, типографиях и лабораториях. Изделия с высоким содержанием синтетики станут шумо- и теплоизоляционным материалом.

«Забота о людях и планете — одна из главных ценностей компании ИКЕА. Ежегодно наши магазины в России посещают более 250 миллионов людей, и мы хотим помочь им вести более экологичный образ жизни. Наша совместная акция с БФ „Второе дыхание“ позволит не только избавиться от неиспользуемого текстиля без вреда для планеты, но и сделать доброе дело. В результате у неиспользуемых вещей начнется новая жизнь, и, например, скатерть, которая годами лежала у вас в тумбочке, может стать очень нужной — в чьем-то доме или, например, в лаборатории», — отметила Наталья Бенеславская, руководитель отдела по устойчивому развитию ИКЕА в России.

«Развитие осознанного потребления и бережного отношения к ресурсам — одна из ключевых задач нашего фонда. Мы очень рады, что тысячи неравнодушных посетителей ИКЕА ежедневно помогают нам сделать больше, как для природы, так и для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию», — комментирует Дарья Алексеева, директор фонда «Второе дыхание».

С момента запуска сервиса по приему постельного белья для повторного использования и переработки было собрано 57 тонн постельного белья. Из них 80% — около 45 тонн — оказалось непригодным для повторного использования и пошло на различные виды переработки. Остальное белье, около 15%, или 9 тонн, было передано на благотворительность.