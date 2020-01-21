IKEA объединила самые популярные товары в один

Бельгийское подразделение IKEA создало самый «инстаграмный продукт» — Müpolash. В нём собраны все товары, которые набирают наибольшее число лайков в Instagram.

Самые «инстаграмные» продукты IKEA — кружка, горшочек, лампу и полку. Именно эти продукты становятся объектами для снимков, выкладываемых впоследствии в этой соцсети. Müpolash выпущен в белом цвете (наиболее инстаграмном!), изготовлен из 100% биоразлагаемых материалов и произведен с помощью 3D-печати.

На данный момент Müpolash представлен в Музее дизайна в Генте. Любой желающий может разместить его у себя дома с помощью AR и выложить снимок в Instagram, разумеется.