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IKEA воссоздала обстановку комнат из сериалов «Очень странные дела», «Друзья» и «Симпсоны»

Производитель мебели IKEA воссоздала с помощью своих товаров интерьеры комнат из сериалов «Очень странные дела», «Друзья» и «Симпсоны». Пока интерьеры доступны онлайн, однако в будущем они могут появиться в магазинах на Ближнем востоке.

Поиск предметов, похожих на обстановку комнат из сериалов, занял два месяца. Изображения для каталогов были созданы художником, однако IKEA планирует воссоздать комнаты и в реальных магазинах на Ближнем Востоке.

«Мы воплотили в жизнь знаменитые гостиные самых любимых семей всех времен, использовав сочетания мебели разных стилей и размеров — и по доступным ценам», — говорится в описании проекта.

Проект, которым занималось рекламное агентство Publicis Spain, был задуман как попытка привлечь внимание иностранцев. Они составляют в ОАЭ большинство населения, пишет испанское специализированное издание Reason Why.

Автор: Анна
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