+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

ИКЕА открыла первую в России дизайн-студию

Смотрите в каталоге
IKEA
IKEA
Гипер Универсам

14 июня в торговом центре АВИАПАРК в Москве состоялось торжественное открытие Дизайн-студии ИКЕА. Это первый в России магазин ИКЕА малого формата, где посетители смогут спланировать и купить кухню или гардероб, а также заказать товары из ассортимента интернет-магазина IKEA.ru.

Дизайн-студия ИКЕА площадью более 300 квадратных метров расположилась на втором этаже АВИАПАРКА, крупнейшего торгового центра в России. Благодаря удобному расположению ТЦ вдохновляющие решения ИКЕА для обустройства дома стали ближе и доступнее для покупателей.

«Компания ИКЕА прислушивается к покупателям и старается учитывать их пожелания. Они хотят, чтобы магазины были ближе, цены — доступнее, а процесс совершения покупок — комфортнее. В нашей Дизайн-студии нам удалось воплотить в жизнь саму суть ИКЕА: лаконичный скандинавский дизайн, высокое качество, функциональность и доступность. Открытие Дизайн-студии ИКЕА — следующий шаг в формировании системы многоканальных продаж. Это наш первый опыт, поэтому мы будем использовать его, чтобы приобретать знания и адаптировать их в соответствии с отзывами наших покупателей. Если новый формат окажется востребованным, в ближайшие месяцы мы готовы открыть подобные магазины и в других городах России», — рассказал гостям мероприятия Герхард Моритц, заместитель генерального директора розничной сети ИКЕА в России.

На открытии выступила директор по аренде | non fashion ТЦ АВИАПАРК Юлия Дьякова: «АВИАПАРК постоянно ищет возможности для интересного сотрудничества и расширения своей покупательской аудитории, поэтому мы с радостью предоставили ИКЕА площадку для реализации своих идей. С приходом ИКЕА мы расширяем наше предложение в сегменте товаров для дома для пяти миллионов человек, проживающих в зоне охвата АВИАПАРКА. Таким образом, наши посетители смогут приобрести все необходимое для обустройства своего дома в одном месте».

Компании и сервисы: IKEA
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

25 июня / Комментарии
ФРИИ инвестирует 20 млн руб. в платформу для покупок без касс и очередей Pay-Z

ФРИИ инвестирует 20 млн руб. в платформу для покупок без касс и очередей Pay-Z

Посевная инвестиция ФРИИ в сервис для покупок в магазинах для касс и очередей Pay-Z составит 20 млн руб. По итогам сделки фонд увеличит свою долю в компании до 24%. Ранее ФРИИ уже инвестировал в Pay-Z 2,5 млн руб. Стартап успешно прошел 14 Акселератор ФРИИ, запустившийся в начале этого года.

далее →

22 июня / Комментарии
Сергей Гончаров назначен гендиректором «Пятёрочки»

Сергей Гончаров назначен гендиректором «Пятёрочки»

X5 Retail Group, одна из крупнейших продуктовых розничных компаний в России объявляет о назначении Сергея Гончарова на должность генерального директора федеральной торговой сети «Пятёрочка».

далее →

21 июня / Комментарии
«220 Вольт» запитает энергией

«220 Вольт» запитает энергией

ГК «220 Вольт» создала дочернее предприятие, по установке и обслуживанию силовой техники. «220 Вольт-Сервис» будет предоставлять услуги реализации проектов автономного энергообеспечения загородной недвижимости, а также торговых и промышленных объектов.

далее →

21 июня / Комментарии
Брендом «Евросеть» никто не сможет воспользоваться

Брендом «Евросеть» никто не сможет воспользоваться

«Мегафон» решил заморозить бренд «Евросеть» в рамках сделки с «Вымпелком» по разделению ритейлера. Компании не желают, чтобы кто-либо мог воспользоваться этим брендом.

далее →

21 июня / Комментарии
Бизнес требует компенсацию за повышение НДС

Бизнес требует компенсацию за повышение НДС

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предлагает вместе с ростом НДС до 20% ввести компенсационные механизмы, которые помогли бы нивелировать нагрузку на бизнес, говорится в письме главы организации Александра Калинина председателю Госдумы Вячеславу Володину.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!