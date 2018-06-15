ИКЕА открыла первую в России дизайн-студию

14 июня в торговом центре АВИАПАРК в Москве состоялось торжественное открытие Дизайн-студии ИКЕА. Это первый в России магазин ИКЕА малого формата, где посетители смогут спланировать и купить кухню или гардероб, а также заказать товары из ассортимента интернет-магазина IKEA.ru.

Дизайн-студия ИКЕА площадью более 300 квадратных метров расположилась на втором этаже АВИАПАРКА, крупнейшего торгового центра в России. Благодаря удобному расположению ТЦ вдохновляющие решения ИКЕА для обустройства дома стали ближе и доступнее для покупателей.

«Компания ИКЕА прислушивается к покупателям и старается учитывать их пожелания. Они хотят, чтобы магазины были ближе, цены — доступнее, а процесс совершения покупок — комфортнее. В нашей Дизайн-студии нам удалось воплотить в жизнь саму суть ИКЕА: лаконичный скандинавский дизайн, высокое качество, функциональность и доступность. Открытие Дизайн-студии ИКЕА — следующий шаг в формировании системы многоканальных продаж. Это наш первый опыт, поэтому мы будем использовать его, чтобы приобретать знания и адаптировать их в соответствии с отзывами наших покупателей. Если новый формат окажется востребованным, в ближайшие месяцы мы готовы открыть подобные магазины и в других городах России», — рассказал гостям мероприятия Герхард Моритц, заместитель генерального директора розничной сети ИКЕА в России.

На открытии выступила директор по аренде | non fashion ТЦ АВИАПАРК Юлия Дьякова: «АВИАПАРК постоянно ищет возможности для интересного сотрудничества и расширения своей покупательской аудитории, поэтому мы с радостью предоставили ИКЕА площадку для реализации своих идей. С приходом ИКЕА мы расширяем наше предложение в сегменте товаров для дома для пяти миллионов человек, проживающих в зоне охвата АВИАПАРКА. Таким образом, наши посетители смогут приобрести все необходимое для обустройства своего дома в одном месте».