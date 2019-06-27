ИКЕА открыла в России первый магазин городского формата
ИКЕА открыла первый в России магазин городского формата — ИКЕА Ходынское Поле. Теперь благодаря открытию нового магазина за решениями для обустройства дома не придется далеко ехать — в магазине всё предусмотрено для быстрого и легкого шопинга.
Весь ассортимент сгруппирован по зонам — кухня, спальня, гостиная, ванная — где рядом с мебелью сразу представлены все необходимые аксессуары. В магазине представлены все товары ИКЕА. Аксессуары и самые популярные небольшие предметы мебели можно будет забрать с собой сразу, а крупногабаритную мебель — заказать в доставку по доступной цене. Все товары привезут домой уже на следующий день.
В день открытия посетителей ждет новоселье по-шведски, призы, подарки и розыгрыш поездки в Швецию. Всех поддержавших праздничный желто-синий дресс-код ждут специальные подарки.
В дальнейшем магазин будет постоянно обновляться и каждый месяц предлагать посетителям новые решения. Например, вскоре появится услуга по разработке дизайн-проекта.
«Все, что мы делаем, мы делаем с мыслью о людях. Прийти в центр города для нас — это очень важный шаг. Мы хотим быть доступными для тех, кто ценит время, хочет совершать покупки быстро, но при этом протестировать ассортимент вживую. Теперь за вдохновением не придется далеко ехать — мы стали ближе к центру Москвы. Ждем вас на открытии 27 июня!», комментирует Понтус Эрнтелл, генеральный директор розничной сети ИКЕА в России.