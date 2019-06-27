ИКЕА открыла в России первый магазин городского формата

ИКЕА открыла первый в России магазин городского формата — ИКЕА Ходынское Поле. Теперь благодаря открытию нового магазина за решениями для обустройства дома не придется далеко ехать — в магазине всё предусмотрено для быстрого и легкого шопинга.

Весь ассортимент сгруппирован по зонам — кухня, спальня, гостиная, ванная — где рядом с мебелью сразу представлены все необходимые аксессуары. В магазине представлены все товары ИКЕА. Аксессуары и самые популярные небольшие предметы мебели можно будет забрать с собой сразу, а крупногабаритную мебель — заказать в доставку по доступной цене. Все товары привезут домой уже на следующий день.

В день открытия посетителей ждет новоселье по-шведски, призы, подарки и розыгрыш поездки в Швецию. Всех поддержавших праздничный желто-синий дресс-код ждут специальные подарки.

В дальнейшем магазин будет постоянно обновляться и каждый месяц предлагать посетителям новые решения. Например, вскоре появится услуга по разработке дизайн-проекта.