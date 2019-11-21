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ИКЕА открывает Дистрибьюторский центр прямой доставки покупателям

В Ленинградской области начал работу Дистрибьюторский центр ИКЕА, который обеспечит доставку заказов покупателям на территории всего Северо-Западного федерального округа. Открытие центра позволяет оптимизировать логистическую цепочку и сократить время доставки товаров до одного дня, а также завершает создание полной цепочки поставок компании в регионе.

Дистрибьюторский центр будет обслуживать порядка 150 тысяч заказов в год. Его площадь составит более 19 000 м2, а вместимость — порядка 20 000 м3, что равно 18 600 палето-местам. Чтобы обеспечить непрерывную функциональность всех процессов, в дистрибьюторском центре будет занято около 100 человек, большая часть из которых являются сотрудниками подрядной организации.

«Омниканальная коммерция сейчас развивается огромными темпами: на интернет-магазин компании ИКЕА приходится около 11% всех продаж. Мы понимаем, что, оформляя заказ на сайте, покупатель не готов долго ждать. Поэтому особую важность приобретает создание мощной логистической инфраструктуры, которая помогает обеспечить доставку всех заказов в необходимые сроки. Ввод в эксплуатацию нового Дистрибьюторского центра в Ленинградской области — важный шаг российского подразделения ИКЕА в этом направлении. Теперь жители северо-запада России могут приобрести все любимые товары онлайн, а мы доставим их уже на следующий день», — отметил Норберт Степновски, руководитель организации обеспечения заказов покупателей ИКЕА в России.

В рамках стратегии устойчивого развития «ДА — людям и планете» компания ИКЕА стремится к сокращению негативного влияния своей операционной деятельности на окружающую среду. Открытие центра станет еще одним шагом к этой цели, так как позволит сократить выбросы в атмосферу за счет построения более эффективной системы перевозок.

«Санкт-Петербург и Ленинградская область входят в топ-30 приоритетных регионов развития для ИКЕА во всем мире. Уже почти пятнадцать лет мы меняем к лучшему жизнь петербуржцев, вдохновляя их и предлагая простые и доступные решения для дома. Мы понимаем, что мир сильно меняется, и время становится самым главным ресурсом. Чтобы процесс покупки был максимально быстрым и удобным для наших покупателей, мы приняли решение открыть Дистрибьюторский центр прямой доставки. Его запуск станет важной вехой в развитии розничной сети ИКЕА в России», — добавил Понтус Эрнтелл, генеральный директор розничной сети и директор по устойчивому развитию ИКЕА в России.

Автор: Анна
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