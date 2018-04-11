IKEA открывает первый магазин компактного формата

IKEA откроет в крупнейшем торговом центре в России «Авиапарк» магазин компактного формата торговой площадью чуть больше 300 квадратных метров, рассказал «Ведомостям» представитель ритейлера в России Игорь Кисиль.

Магазин откроется в конце мая. Его основная цель — дать возможность покупателям спроектировать кухню или гардероб, а также заказать товары из интернет-магазина IKEA, рассказал Кисиль.

Пока это будет единственный магазин IKEA такого формата в России, он заработает в тестовом режиме. По словам представителя компании, договор аренды с «Авиапарком» подписан на год. После тестового периода IKEA определится с планами развития такого типа магазинов.

IKEA давно искала возможности открыть магазины в пределах Москвы, указывают «Ведомости». Сейчас её московские торговые центры находятся за пределами МКАД. Всего у IKEA в России 14 торговых центров.