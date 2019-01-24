ИКЕА открывает первый магазин нового формата в центре Москвы

Летом 2019 года Москва станет одной из первых мировых столиц, в которой откроется магазин ИКЕА в черте города. В магазине площадью 7 700 квадратных метров в торговом центре АВИАПАРК будут представлены все отделы. Соглашение об аренде уже подписано торговым центром и розничной сетью.

ИКЕА в АВИАПАРКЕ станет одним из первых магазинов нового формата: в отличие от Дизайн-студий, здесь покупатели смогут вдохновиться всем ассортиментом товаров ИКЕА для дома, приобрести и сразу забрать понравившиеся товары, включая небольшую мебель. Крупногабаритную мебель можно будет заказать с доставкой на дом.

Благодаря открытию нового магазина обустройство дома станет проще для многих жителей города, ведь теперь за решениями ИКЕА не придется далеко ехать. Торговый центр АВИАПАРК удобно расположен недалеко от центра города, на Ходынском поле. До него можно легко добраться на метро до станции «ЦСКА» или по крупным транспортным магистралям столицы – Ленинградскому проспекту и ТТК. Ожидается, что ежегодно магазин будут посещать около 4 млн человек.

«Чтобы стать ближе к покупателям, мы начали активно развивать систему многоканальных продаж, запустив онлайн-магазин ИКЕА и открыв семь Дизайн-студий в городах России. Открытие первого магазина ИКЕА в черте города – следующий шаг в этом направлении. Мы меняемся: приходим в центры городов, тестируем новые форматы и решения, становимся доступнее для многих людей», – подчеркнул Понтус Эрнтелл, генеральный директор розничной сети ИКЕА в России.

«После успешного запуска первой Дизайн-студии ИКЕА многие спрашивали про появление большого магазина ИКЕА в АВИАПАРКЕ. Мы рады, что компания пошла навстречу пожеланиям наших посетителей, и уже летом 2019 года на двух этажах торгового центра откроется новый магазин. Удобство для покупателей очевидно, ведь мы находимся близко к центру и всего в одной минуте от метро. Выгодное расположение и большие площади позволяют нам привлекать востребованных и уникальных арендаторов», – Михаил Свердлов, управляющий директор АВИАПАРКА.

В новом магазине будут работать 240 сотрудников. ИКЕА открывает новые вакансии для людей, готовых давать покупателям советы по обустройству дома – заботливых и внимательных, активных, ориентированных на результат, инициативных и предприимчивых. Первые предложения уже доступны на сайте hh.ru.