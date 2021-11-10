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ИКЕА поделилась результатами прошедшего финансового года

Пандемия COVID-19 вызвала не только социальные и экономические трудности, но и переосмысление такого важного понятия, как дом. После серии ограничений, которые последовали в 2020 году, переоборудование домашнего пространства стало важнейшей задачей для многих жителей России.

На фоне этого ИКЕА в России сфокусировалась на том, чтобы товары для дома были доступны даже в тех регионах, где ритейлер не был представлен раньше. В итоге трансформация бизнес-процессов и интеграция офлайн и онлайн-точек продаж в единую омниканальную систему обеспечили рост продаж ритейлера на 31%.

«Развитие новых каналов и форматов продаж стало главным приоритетом ИКЕА в России с учетом сохраняющейся ситуации вокруг COVID-19. По итогам 2021 финансового года количество пунктов выдачи товаров бренда увеличилась до 12,5 тысяч. Теперь товары ИКЕА возможно заказать и получить в регионах, где магазины бренда  еще не представлены. Помимо этого в шести городах ИКЕА запустила доставку шведских продуктов через Sber Market», — отметил Понтус Эрнтелл, генеральный директор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России.

Товары ИКЕА теперь доступны даже в тех регионах, где ритейлер не был представлен раньше. За 2021 финансовый год компания стремительно расширила портфолио услуг доставки посылок на всей территории России. Покупатели теперь могут воспользоваться пунктами выдачи заказов Оzon, CDEK, Почта России или DPD, которые находятся рядом с домом. При этом отдельная линия подготовки посылок была запущена в Омске для сокращения времени доставки в восточную часть страны.

Также ИКЕА продолжила развивать офлайн-форматы: в декабре в ТРК «Европолис» в Москве  открылся самый большой в мире магазин ИКЕА городского формата площадью 11,8 тысяч м², а на Невском проспекте в Санкт-Петербурге открылась Студия ИКЕА Центр — первая в северной столице. Кроме того, запускается собственная сеть магазинов малого формата, в которых можно будет получить заказанные онлайн-товары.

2021 год был объявлен ИКЕА годом устойчивого развития. Он стал важным этапом в развитии экосервисов ИКЕА и внедрении устойчивых бизнес-процессов. В прошлом финансовом году ритейлер значительно расширил ассортимент экологичных товаров, а в июле вывел из российского ассортимента все одноразовые батарейки

«В апреле компания перезапустила свой сервис по переработке мебели, и с момента перезапуска им воспользовались 5 000 клиентов, а 2 500 м² бывшей в употреблении мебели стали ресурсом для производства новой мебели IKEA на фабрике “ИКЕА Индастри», — прокомментировал Понтус Эрнтелл, генеральный директор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России.

ИКЕА продолжила активно поддерживать социальные инициативы. Группа компаний Ингка совместно с ИКЕА Россия и торговыми центрами МЕГА поддержала врачей во время пандемии, оборудовав врачебные кабинеты в 26 медицинских центрах по всей стране.

Кроме того, ИКЕА продолжает поддерживать социальное предпринимательство  Совместно с фондом системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» была разработана лимитированная коллекция ÅTERSTÄLLA/ОТЕРСТЭЛЛА, которая была доступна в нескольких магазинах ритейлера.

«Мы продолжим трансформировать бизнес-процессы ИКЕА на пути перехода к экономике замкнутого цикла. Уже сегодня все 14 больших магазинов компании полностью перешли на возобновляемые источники энергии. Мы продолжим развивать омниканальные продажи за счет внедрения магазинов нового формата в ряде регионов, где до этого не были представлены. Омниканальный подход будет поэтапно внедрен и во все наши бизнес-процессы. Мы по-прежнему будем делать все, чтобы обеспечить бесшовный опыт взаимодействия с брендом, несмотря на наличие логистических барьеров», —  добавил  Понтус Эрнтелл, генеральный директор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России.

Автор: Анна
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