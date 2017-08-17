«Икеа» подвела первые итоги работы интернет-магазина

Компания «Икеа» подводит итоги работы интернет-магазина «Икеа» спустя четыре месяца с момента его запуска. За это время возможность покупать товары «Икеа» онлайн появилась у жителей 200 российских городов, а продажи интернет-магазина составили более 500 млн рублей.

В апреле 2017 года компания «Икеа» в России запустила интернет-магазин для жителей Москвы и области, после чего география нового канала продаж продолжила расширяться. Уже сейчас купить товары «Икеа» онлайн могут жители порядка 200 российских городов Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного округов, а также Ставропольского края. В сентябре, на заключительном этапе запуска, к зоне обслуживания присоединятся Екатеринбург, Тюмень, Челябинск и другие крупные города Уральского федерального округа. Таким образом, по окончании запуска «Икеа» станет доступнее для еще 25 млн людей, живущих вдали от магазинов компании.

Покупка товаров «Икеа» в интернет-магазине пока наиболее востребована в Центральном и Северо-Западного округах (более 87% от общих продаж), больше всего любителей виртуального шоппинга живет в Москве и Санкт-Петербурге. Приобретать товары для дома по-прежнему больше любят женщины — именно они составляют 76% покупателей интернет-магазина «Икеа». Примерно половина всех покупателей относятся к возрастной группе 25–34 года. 30% посетителей интернет-магазина предпочитают заходить на сайт с помощью смартфонов.

Продажи интернет-магазина за четыре месяца с момента запуска составили более 500 млн рублей. Самой популярной категорией товаров оказались гардеробы, кухни и решения для сна.