IKEA поможет подобрать мебель в виртуальной реальности

Крупнейший ритейлер товаров для дома, нидерландская IKEA разрабатывает первое в своем роде приложение дополненной реальности для i-устройств, которое позволит понять, насколько удачно тот или иной предмет мебели впишется в домашний интерьер. Пользователи смогут увидеть на экране iPhone или iPad, как будет смотреться в квартире диван, кресло или стол, и сделать покупку, не приезжая в магазин.

Как сообщается в пресс-релизе, AR-программа позволит принять «надежное решение о покупке». При этом новые продукты фирмы сначала будут появляться именно там. Виртуальная «примерка» рисует высококачественные рендеры, а AR-технология Apple позволяет разместить их в жилище «с точностью до миллиметра», с учетом габаритов и освещения.

Предположительно приложение будет выпущено в конце года и первоначально в нем будет 500-600 товаров.

Разработкой IKEA VR Experience занималась французская компания Allegorithmic. Система построена на движке Unreal Engine 4. Для работы с приложением понадобится аккаунт в Steam и гарнитура HTC Vive.