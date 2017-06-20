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IKEA поможет подобрать мебель в виртуальной реальности

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IKEA
IKEA
Гипер Универсам

Крупнейший ритейлер товаров для дома, нидерландская IKEA разрабатывает первое в своем роде приложение дополненной реальности для i-устройств, которое позволит понять, насколько удачно тот или иной предмет мебели впишется в домашний интерьер. Пользователи смогут увидеть на экране iPhone или iPad, как будет смотреться в квартире диван, кресло или стол, и сделать покупку, не приезжая в магазин.

Как сообщается в пресс-релизе, AR-программа позволит принять «надежное решение о покупке». При этом новые продукты фирмы сначала будут появляться именно там. Виртуальная «примерка» рисует высококачественные рендеры, а AR-технология Apple позволяет разместить их в жилище «с точностью до миллиметра», с учетом габаритов и освещения.

Предположительно приложение будет выпущено в конце года и первоначально в нем будет 500-600 товаров.

Разработкой IKEA VR Experience занималась французская компания Allegorithmic. Система построена на движке Unreal Engine 4. Для работы с приложением понадобится аккаунт в Steam и гарнитура HTC Vive.

Компании и сервисы: IKEA
Автор: Анна
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