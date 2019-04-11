IKEA запустила в Лондоне рекламную кампанию, которая стимулирует людей больше ходить пешком или ездить на общественном транспорте. Об этом сообщает портал AdAge.

На рекламных щитах указано количество шагов до фирменного магазина компании или подходящий маршрут городского транспорта.

Таким образом IKEA продвигает недавно открывшийся в лондонском районе. Maгaзин будeт нa 100% питаться oт вoзoбнoвляeмoй энepгии, вырабатываемой coлнeчными пaнeлями, а также использовать нaтуpaльнoe солнечное ocвeщeниe и дождевую вoду. В магазине продаются товары из категории дружественных к окружающей среде.





Этой кампанией IKEA подчеркивает, что ходьба пешком или поездка на общественном транспорте — пожалуй, самый экологически безопасный и здоровый способ передвижения в городе.