IKEA предложила интернет-покупателям самим забрать кухни и диваны со складов

Из-за сбоя в системе доставки клиенты IKEA не могут получить свои заказы — тем, кто совершил покупку онлайн, придется забирать ее самим, сообщает «Коммерсантъ FM».

Клиенты, которые оформили заказ в интернет-магазине, получили сообщение об отмене. IKEA предложила покупателям самим забрать кухни, диваны и игрушки из распределительных центров транспортных компаний-партнеров.

Москвичка Ольга Боброва, которая оплатила заказ на 20 тыс. руб., ожидала доставку 30 декабря. Получив сообщение об отмене доставки, она позвонила в IKEA. Оператор сообщил, что сбой произошел из-за разрыва отношений с транспортной компанией.

«Я позвонила в компанию IKEA, мой звонок был то ли 48 в очереди, то ли 24, и очень долго я „висела“, и три разговора я вела в итоге со специалистами. Суть в том, что IKEA постигло страшное несчастье в виде разрыва взаимоотношений с транспортной компанией, которая осуществляет всю доставку по Москве. Информации об этом у них на сайте нет никакой, и теперь все люди, которые оплатили свои заказы, обязаны ехать в транспортную компанию почему-то, как выяснилось, это Pony Express, и забирать там свои заказы. Варианта, например, перенести доставку на несколько недель или на какое-то время, когда компания IKEA решит свои проблемы, не предлагается».

Боброва попыталась выяснить, где находится ее заказ, но ей посоветовали обратиться в транспортную компанию. Также ей предложили аннулировать заказ.

В IKEA радиостанции рассказали, что компания не разрывала отношения ни с кем из логистических партнеров. У одного из партнеров возникли технические сложности, поэтому доставка задержалась, признал руководитель пресс-службы IKEA Игорь Киссиль.

В Pony Express объяснили, что декабрь традиционно стал тяжелым месяцем для служб доставки. «Что касается IKEA, на данный момент ситуация следующая: клиент нам дал объемов в 3-5 раз больше, чем планировалось, потому что произошел сбой у их второго логистического провайдера, не хочу называть. Мы к этой ситуации, конечно, частично готовы, частично нет, и сейчас у нас есть определенные сложности с доставкой», — сказал коммерческий директор Pony Express Давид Шамаев.