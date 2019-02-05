IKEA предложит мебель в аренду

IKEA тестирует новую бизнес-модель. В феврале этого года компания запускает пилотный проект по сдаче мебели в аренду, сообщает Financial Times

Акцент будет сделан на офисной мебели, поскольку для многих компаний лизинг выгоднее покупки, пишет издание. Кроме того, по подписке будет доступен и кухонный гарнитур. Первой страной, где будет запущена программа, станет Швейцария.

«Когда срок аренды заканчивается, можно будет сдать мебель, взяв взамен что-то другое. Чтобы не выбрасывать мебель, мы ее немного обновим и продадим, чем продлим жизнь товарам», — сказал исполнительный директор группы Inter IKEA Турбьёрн Лёф.

Проект является продолжением кампании по обновлению бизнес-стратегии IKEA, первым шагом которой стал запуск магазинов ритейлера в черте города. В России первая точка продаж компании в пределах МКАД откроется летом этого года.