IKEA представила два новых формата магазинов

IKEA тестирует два формата магазинов, уходя от привычных лабиринтов, созданных для привлечения внимания покупателей к большому числу товаров. Новые магазины позволят людям выбирать маршруты путешествия по магазину. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Первый формат тестируется в Шанхае с августа этого года. Там открылось пространство, где наряду с традиционными выставочными залами и мелкими магазинами появилось похожее на театр помещение для общения с друзьями, ресторан с фермерской продукцией, а также место, где работники помогают покупателям собирать и ремонтировать вещи — Maker's Hub. Подобный формат позволяет людям тратить много времени не только на шопинг, отмечает издание.

Второй площадкой для экспериментов станет пятиэтажный магазин с кафе на крыше в Вене. Его откроют 26 августа 2021 г. В отличие от остальных магазинов группы, находящихся далеко от центра города, в этом не будет парковки. Крупные товары доставят на дом на следующий день.

Новые форматы не предполагают полной замены традиционных залов. IKEA оценит показатели торговых точек и соберет отзывы клиентов, чтобы определить, какие решения оказались успешными, а какие нуждаются в доработке, рассказал заместитель менеджера по вопросам ретейла IKEA Стефан Вановербеке.