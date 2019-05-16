IKEA представила отчет по экологии и социальной ответственности

Группа компаний Ingka и Группа компаний Inter IKEA в России представили отчет по экологии и социальной ответственности за 2018 финансовый год, который охватывает период с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года. В нем содержится информация о положительных изменениях, которых компании удалось достичь в России в рамках стратегии по устойчивому развитию «ДА — людям и планете!».

Масштаб экологических и социальных проблем в мире требует решительных и смелых действий. В стратегии устойчивого развития ИКЕА определены три ключевых направления развития: ИКЕА стремится ежедневно вдохновлять миллионы покупателей на позитивные изменения их повседневной жизни, максимально эффективно использовать все ресурсы, а также создавать равные возможности для всех людей.

Ключевые результаты 2018 года:

За 2018 год магазины ИКЕА продали 2 734 899 светодиодных лампочек. Если этими лампочками заменили лампы накаливания, то покупателям удалось сэкономить 168 млн кВт электроэнергии в год. Одному жителю России этой энергии хватило бы на 195 тысяч лет.

В 2018 финансовом году магазины ИКЕА продали 25 224 посудомоечные машины и 83 891 смеситель с аэратором. Это позволило покупателям сэкономить около 8,3 млн кубометров воды, что равно поезду со 106 000 цистерн. Он той же длины, что и путь от Москвы до Уфы.

В 2018 году во всех магазинах ИКЕА в России был запущен сервис по приему постельного белья для повторного использования и в переработку. Всего за год удалось собрать 57 тонн: 80% из них было отправлено на переработку, около 15% — передано нуждающимся.

В магазинах ИКЕА также можно сдать на переработку отработавшие батарейки и ртутьсодержащие лампы: всего за год покупатели принесли около 40 тонн батареек и 14 500 ламп.

Компания ИКЕА стремится использовать возобновляемые источники энергии. На фабрике ИКЕА Индастри Новгород в тестовом режиме была запущена энергоустановка на биотопливе мощностью 85,5 МВт, полностью обеспечивающая тепловой энергией завод по производству ДСП, в том числе новую сушильную установку древесного сырья производительностью 60 тонн в час, а также мебельную фабрику.

Цель компании ИКЕА — чтобы к 2020 году вся древесина, которая используется для производства товаров ИКЕА в мире, была FSC-сертифицирована. На конец 2018 финансового года этот показатель в мире составляет 85%, а в России — 100%.

В 2000 году начал работать Кодекс ИКЕА для поставщиков IWAY, в котором перечислены минимальные требования в отношении экологии, социальной политики и условий труда на предприятиях. В 2018 году аудиторы ИКЕА провели 83 проверки по соблюдению кодекса на предприятиях поставщиков.

За три года в рамках проекта замкнутого цикла для производства коробок ПАППИС, СМЕКА, ПИНГЛА, ФЛЮНС и ЭТЕНЕ, было использовано 2,2 млн тонн картона и бумаги, получаемых из торговых центров МЕГА и магазинов ИКЕА в Санкт-Петербурге. Общая экономия от проекта за эти три года составила около 30,8 млн рублей.

В 2018 году мы нашли новое применение картонным уголкам, которые используются для защиты товаров на палетах. Их нельзя сдавать с обычной макулатурой, потому что они усилены клеем. Теперь из них производятся не только подставки для ковров, но и наполнитель, который используется при упаковке посылок из интернет-магазина.

На конец 2018 года в розничной сети ИКЕА в России работает 77 сотрудников с ограниченными возможностями здоровья.

С 2015 года ИКЕА поддерживает благотворительную организацию «Детские деревни — SOS» и их программу по профилактике социального сиротства. Благодаря сотрудничеству в 2018 финансовом году помощь получили 1530 семей в кризисной ситуации, 2 658 детей остались в родных семьях и еще 3 ребенка вернулись в родные семьи.

Завершена первая фаза проекта «На урок — вместе», который мы реализуем совместно с Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива». В 89 школах России прошло 3000 «уроков доброты» и 410 уроков параспорта, в которых приняли участие около 30 000 учеников. Кроме того, 2678 педагогов получили возможность повысить квалификацию, в проектных школах было оборудовано 47 ресурсных комнат, а также проведено 100 консультаций для родителей.