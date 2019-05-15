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IKEA превратила платформу станции метро в шоурум

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IKEA
IKEA
Гипер Универсам

Французский офис IKEA запустил необычную рекламную кампанию на стенах станции метро. Акцию посвятили открытию концептуального магазина в богатом районе Парижа. Об этом сообщает портал Muse.

Платформа станции парижского метро «Мадлен» была превращена в настоящий шоурум IKEA. На стенах разместили более 1500 товаров бренда. Таким образом компания решила привлечь внимание к открытию своего нового магазина в районе площади Мадлен. А так как многие парижане добираются до магазинов IKEA на подземке, было решено разместить рекламу именно в метро.

Новый магазин представляет четверть обычного магазина Ikea и размещается на двух этажах. Ikea планирует открыть подобные магазины в Ницце и Лионе.

Компании и сервисы: IKEA
Автор: Анна
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