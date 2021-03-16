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ИКЕА превратила свой каталог в подкаст

IKEA превратила свой ежегодный каталог в подкаст. Это трибьют последнему его изданию — в декабре 2020 г. компания сообщила, что прекращает выпуск каталога. Аудиоверсия длится 3 часа 40 минут. Ее можно найти на YouTube, Spotify и Audiobooks.com.

Подкаст IKEA призван поддержать людей, которые до сих пор заперты дома из-за карантина: опасаясь третьей волны коронавируса, многие европейские страны вновь ввели локдаун. «Мы знаем, что к настоящему моменту вы, вероятно, успели ознакомиться со всеми существующими подборками музыки 2020 года, подкастами и аудиокнигами, так что, может быть, вам пригодятся новые успокаивающие звуки, которые можно поставить, пока мы все ждем, чтобы жизнь вернулась к норме», — говорит рассказчица.

Аудиоверсия каталога представляет собой «звуковой тур» из 13 глав. Шесть частей посвящены описанию домов разных семей, еще семь включают в себя советы и чек-листы по декору интерьера. Диктор детально описывает фотографии из каталога и зачитывает названия товаров.

IKEA работала над подкастом вместе с рекламным агентством Ogilvy New York. «Чтобы создать первую аудиоверсию культового каталога IKEA, мы транскрибировали 286 каталожных страниц в 64 страницы текста с более чем 1000 описаний товаров, 69 правовыми оговорками, а также семью упоминаниями овощных шариков и записали более 135 часов студийного времени», — рассказала Делла Мэтью, исполнительный креативный директор Ogilvy.

Автор: Анна
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