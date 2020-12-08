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IKEA решила «перелистнуть страницу» и прекратить выпуск печатного каталога

Шведская компания IKEA приняла решение прекратить выпуск своего ежегодного печатного каталога, сообщается на сайте компании. Каталог выходил в бумажном виде с 1951 года.

Решение остановить печать брошюры, выходившей в течение 70 лет, связано с ростом просмотров ассортимента онлайн — печатную версию каталога читает значительно меньше клиентов компании, чем это было раньше. В IKEA отмечают, что компания наращивает цифровые технологии, и за прошлый год онлайн-продажи выросли на 45%, сайт ikea.com за год посетили 4 млрд раз.

«Решение перелистнуть страницу — эмоциональное, но и рациональное. Поведение наших клиентов и их подход к потреблению медиа изменился. IKEA наращивает инвестиции в цифровые технологии, в то время как интерес к бумажному каталогу снижается», — объяснил решение компании управляющий директор Inter IKEA Systems B.V. Конрад Грюсс.

Первый выпуск мебельного каталога IKEA появился в 1951 году в Швеции. В нем было 68 страниц, а тираж издания составил 285 000 копий. В 2000 году каталог впервые стал доступен онлайн. В пиковый 2016 год каталог IKEA вышел на 32 языках тиражом в 200 млн копий.

Автор: Анна
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