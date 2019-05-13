ИКЕА станет ближе к центру Москвы

Первый магазин компании в черте города откроется 27 июня и получит название ИКЕА Ходынское поле. Магазин площадью 7 700 квадратных метров расположится на 3 и 4 этажах торгового центра АВИАПАРК в шаговой доступности от станции метро «ЦСКА».

Посетители ИКЕА Ходынское поле смогут вдохновиться широким ассортиментом товаров для дома, приобрести и сразу забрать понравившиеся товары, включая небольшую мебель. Крупногабаритную мебель можно будет заказать с доставкой на дом.