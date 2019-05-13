+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

ИКЕА станет ближе к центру Москвы

Первый магазин компании в черте города откроется 27 июня и получит название ИКЕА Ходынское поле. Магазин площадью 7 700 квадратных метров расположится на 3 и 4 этажах торгового центра АВИАПАРК в шаговой доступности от станции метро «ЦСКА».

Посетители ИКЕА Ходынское поле смогут вдохновиться широким ассортиментом товаров для дома, приобрести и сразу забрать понравившиеся товары, включая небольшую мебель. Крупногабаритную мебель можно будет заказать с доставкой на дом.

«Открытие первого магазина ИКЕА в центре Москвы – это событие мирового масштаба. Мы приходим в город, становимся ближе к жителям столицы. Я с нетерпением жду момента, когда уже совсем скоро, 27 июня, ИКЕА Ходынское поле откроет свои двери для первых посетителей, и надеюсь, что новый магазин понравится москвичам и гостям города», – подчеркнул генеральный директор розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

13 мая / Комментарии
Avon решила перезапустить российский бизнес

Avon решила перезапустить российский бизнес

Международная компания прямых продаж косметики Avon планирует перезапустить бизнес в России. Для этого косметический гигант назначил в России нового генерального директора и работает над повышением продуктивности прямых продаж.

далее →

13 мая / Комментарии
«Эльдорадо» открыла 20 магазинов нового формата

«Эльдорадо» открыла 20 магазинов нового формата

Розничная сеть «Эльдорадо» открыла 20 магазинов формата «Эльдорадо 600» в 18 городах. До конца 2019 года ритейлер расширит сеть таких магазинов до порядка 25.

далее →

8 мая / Комментарии
Центробанк протестирует оплату покупок при помощи QR-кода

Центробанк протестирует оплату покупок при помощи QR-кода

Центробанк начнет тестировать оплату покупок при помощи QR-кода 30 августа 2019 года. Будет доступно два типа оплаты — статический и динамический.

далее →

7 мая / Комментарии
Индекс «Пятёрочки» за первый квартал 2019 года

Индекс «Пятёрочки» за первый квартал 2019 года

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, представляет индекс «Пятёрочки» за первый квартал 2019 года.

далее →

7 мая / Комментарии
Производитель молока «Эконива» откроет сеть магазинов

Производитель молока «Эконива» откроет сеть магазинов

Холдинг «Эконива», крупнейший российский производитель молока, планирует открыть магазины по продаже молочных продуктов в Московском регионе. Компания инвестирует в проект до 100 млн рублей.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!