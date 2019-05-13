ИКЕА станет ближе к центру Москвы
Первый магазин компании в черте города откроется 27 июня и получит название ИКЕА Ходынское поле. Магазин площадью 7 700 квадратных метров расположится на 3 и 4 этажах торгового центра АВИАПАРК в шаговой доступности от станции метро «ЦСКА».
Посетители ИКЕА Ходынское поле смогут вдохновиться широким ассортиментом товаров для дома, приобрести и сразу забрать понравившиеся товары, включая небольшую мебель. Крупногабаритную мебель можно будет заказать с доставкой на дом.
«Открытие первого магазина ИКЕА в центре Москвы – это событие мирового масштаба. Мы приходим в город, становимся ближе к жителям столицы. Я с нетерпением жду момента, когда уже совсем скоро, 27 июня, ИКЕА Ходынское поле откроет свои двери для первых посетителей, и надеюсь, что новый магазин понравится москвичам и гостям города», – подчеркнул генеральный директор розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.