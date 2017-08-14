«ИКЕА» установила в Парке Горького автоматы по продаже пледов

Компания «ИКЕА» установила в московском Парке Горького вендинговые автоматы по продаже пледов. Этим летом погода в Москве непредсказуема — холодный дождь и ураганный ветер сменяются ярким солнцем и тропической жарой. Но капризы погоды не останавливают людей, желающих провести время на свежем воздухе. Поэтому «ИКЕА» решила помочь всем посетителям Парка Горького и установила в нем вендинговые автоматы по продаже пледов.

С 27 июля по 27 августа все гости парка смогут приобрести удобный плед «Витмусса», чтобы укутаться в него. Или позагорать на нем — в зависимости от погоды. Стать счастливым обладателем пледа можно всего за 149 рублей.

Вендинговые автоматы установлены в двух парковых локациях: около входа со стороны станции метро «Октябрьская» рядом с Пионерским прудом и на площадке возле кафе «Воккер».