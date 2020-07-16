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ИКЕА в России начинает продавать экодельки из растительных продуктов

Компания ИКЕА с 1-го августа начинает продажу в России экоделек — растительной версии классических мясных фрикаделек со вкусом и текстурой мяса. Климатический след экоделек составляет всего 4% от того же показателя при производстве мясной версии.

ИКЕА разработала экодельки с целью воссоздать классические фрикадельки на основе растительных ингредиентов. Экодельки сделаны из горохового белка, овсяных хлопьев, яблок и картофеля, но по вкусу и текстуре они повторяют мясные. Вкус мяса достигается за счет добавления грибов, помидоров и экстракта запеченных овощей, а текстура — благодаря гороховому белку. Поскольку в составе экоделек отсутствуют ингредиенты животного происхождения, новинка подходит большинству людей: от любителей мяса и флекситарианцев до вегетарианцев и веганов.

ИКЕА стремится к тому, чтобы работа ее ресторанов, кафе, бистро и магазинов «Шведские продукты» соответствовала принципам устойчивого развития. Новая версия классических мясных фрикаделек позволит ИКЕА сделать большой шаг в реализации миссии — стать экологически позитивной к 2030 году. Климатический след экоделек составляет всего 4% от того же показателя традиционных фрикаделек ИКЕА. Это значит, что при производстве экоделек выделяется значительно меньше парниковых газов, которые, в свою очередь, влияют на изменение климата.

«В ИКЕА ежегодно продается больше миллиарда фрикаделек. Представьте, что благодаря нашим усилиям часть покупателей вместо них выберет растительную версию. Если бы 20% классических фрикаделек удалось заменить экодельками, это привело бы к снижению климатического следа всего ресторанного бизнеса ИКЕА на 8%», — говорит Шарла Халворсон, менеджер по устойчивому развитию и охране здоровья, IKEA Food.

«Ресторанный бизнес ИКЕА стремится вдохновлять людей на выбор более полезных и экологичных альтернатив. Для того чтобы людям было легче отдавать свое предпочтение такой еде, она должна быть не только вкусной, но и доступной. Для нас было важным, чтобы экодельки были для покупателей такими же доступными, как и обычные мясные фрикадельки, чтобы каждый мог их попробовать и сделать выбор в пользу еды, созданной с заботой о планете», — говорит Елена Шашлова, коммерческий менеджер, IKEA Food, Россия.

В ресторанах ИКЕА экодельки будут продаваться по той же цене, что и обычные фрикадельки — 169 руб. за порцию из 8 экоделек с тем же гарниром — картофельным пюре, сливочным соусом и брусничным джемом. Кроме того, покупатели смогут приобрести замороженные экодельки в магазине «Шведские продукты» и приготовить их самостоятельно. Стоимость упаковки 0,5 кг экоделек составит 349 руб., а для членов клуба IKEA Family — 299 руб.

Автор: Анна
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