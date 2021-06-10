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ИКЕА в России перешла на электронные чеки

ИКЕА внедряет электронные чеки: компания запустила систему выдачи онлайн-чеков во всех магазинах в России. Покупателям ИКЕА больше не придется использовать бумажные чеки — теперь они смогут выбрать для себя электронный аналог. Инициатива стала еще одним шагом компании на пути к экологизации бизнес-процессов.

Пилотный проект был запущен в апреле этого года в магазине ИКЕА Парнас в Санкт-Петербурге и показал свою эффективность: только за первые два дня новой опцией воспользовалось около тысячи посетителей ИКЕА. На данный момент это порядка 10% от общего количества всех выданных чеков, однако уже к сентябрю следующего года компания планирует увеличить этот показатель до 25%.

Теперь ИКЕА готова объявить о масштабировании запуска на все магазины в России. Новой опцией смогут воспользоваться все члены клуба IKEA Family: для этого достаточно лишь предъявить карту клуба на кассе и сообщить сотруднику о своем желании не распечатывать чек. Онлайн-чек будет отправлен посетителю с помощью СМС или на электронную почту. Благодаря этому покупателям больше не нужно будет хранить бумажные чеки, что особенно актуально для малого бизнеса и предпринимателей, пользующихся услугами онлайн-бухгалтерии.

Внедрение электронных чеков стало для ИКЕА продолжением работы в направлении устойчивого развития. Инициатива также позволит компании оптимизировать внутренние бизнес-процессы: благодаря запуску проекта ИКЕА планирует значительно снизить количество используемой неперерабатываемой чековой ленты и в результате сократить расходы на ее приобретение.

«Одной из ценностей ИКЕА является забота о людях и планете, поэтому мы рады поддержать тренд на отказ от традиционных печатных чеков. Переход на электронные чеки — это инструмент не только экологизации, но и оптимизации наших бизнес-процессов, который позволит сделать опыт покупателей и сотрудников более экологичным и удобным», — отметила Наталья Бенеславская, Руководитель отдела по устойчивому развитию ИКЕА в России.

Автор: Анна
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