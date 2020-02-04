ИКЕА в России создала на своем сайте раздел с питомцами, которые ищут себе дом
На сайте компании ИКЕА в России появился новый раздел «Домой с другом». В нем представлены кошки и собаки из приютов, центров реабилитации, социальных проектов, фондов помощи и общественных организаций по защите животных.
Под фотографией каждого питомца можно найти его имя, пол и возраст, а вместо привычного поля цены — сердечко. После клика на профиль посетитель сайта попадет на страницу животного в приюте или организации, в которой оно содержится, и сможет получить больше информации. Когда питомец найдет себе дом, под его фото в новом разделе сайта ИКЕА появится примечание «уже дома».
В проекте участвуют города присутствия магазинов ИКЕА в России — на страничке каждого города представлены коты и собаки, которые ищут себе любящих хозяев. Компания ИКЕА планирует пополнять раздел животными, готовыми к «усыновлению», и обновлять информацию по мере того, как они обретут свой дом.
«Мы очень ценим труд персонала и волонтеров, которые ухаживают за домашними животными в приютах. Однако мы также понимаем, что ничто и никто не заменит дом и любящего хозяина собаке или кошке. В продолжении акции „Домой с другом“, прошедшей этой осенью в магазинах и на сайте ИКЕА, мы вместе с креативным агентством Instinct создали веб-страницу, которая поможет нашим покупателям узнать, каким животным нужен дом. Надеемся, что вскоре у них появятся хозяева, и вместе со своими питомцами они сделают жизнь дома еще лучше», — рассказала Юлия Автономова, руководитель программы лояльности IKEA Family.