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ИКЕА в России создала на своем сайте раздел с питомцами, которые ищут себе дом

На сайте компании ИКЕА в России появился новый раздел «Домой с другом». В нем представлены кошки и собаки из приютов, центров реабилитации, социальных проектов, фондов помощи и общественных организаций по защите животных.

Под фотографией каждого питомца можно найти его имя, пол и возраст, а вместо привычного поля цены — сердечко. После клика на профиль посетитель сайта попадет на страницу животного в приюте или организации, в которой оно содержится, и сможет получить больше информации. Когда питомец найдет себе дом, под его фото в новом разделе сайта ИКЕА появится примечание «уже дома».

В проекте участвуют города присутствия магазинов ИКЕА в России — на страничке каждого города представлены коты и собаки, которые ищут себе любящих хозяев. Компания ИКЕА планирует пополнять раздел животными, готовыми к «усыновлению», и обновлять информацию по мере того, как они обретут свой дом.

«Мы очень ценим труд персонала и волонтеров, которые ухаживают за домашними животными в приютах. Однако мы также понимаем, что ничто и никто не заменит дом и любящего хозяина собаке или кошке. В продолжении акции „Домой с другом“, прошедшей этой осенью в магазинах и на сайте ИКЕА, мы вместе с креативным агентством Instinct создали веб-страницу, которая поможет нашим покупателям узнать, каким животным нужен дом. Надеемся, что вскоре у них появятся хозяева, и вместе со своими питомцами они сделают жизнь дома еще лучше», — рассказала Юлия Автономова, руководитель программы лояльности IKEA Family.

Автор: Анна
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