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ИКЕА возобновляет работу магазинов в Московской области

В четверг, 25 июня, для посетителей откроются магазины ИКЕА Химки и ИКЕА Белая Дача. Для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазинах, будет ограничено. Текущая загруженность магазинов будет отображаться на сайте IKEA.ru.

«Здоровье и безопасность сотрудников и покупателей — приоритет для компании ИКЕА. Решение об открытии магазинов в Московской области принято на основании постановления властей и внутренней оценки готовности магазинов обеспечивать все необходимые меры безопасности», — говорится всообщении ритейлера.

С помощью системы подсчета посетителей магазин сможет отслеживать количество одновременно находящихся в нем людей и контролировать соблюдение социальной дистанции. При максимально допустимой заполненности магазина сотрудники будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом.

Компания ИКЕА внедрила в открывающихся магазинах ряд других обязательных мер безопасности, среди которых:

  • измерение температуры у всех сотрудников перед началом рабочего дня и обеспечение их средствами индивидуальной защиты;
  • нанесение специальной разметки в 1,5 метра;
  • посещение магазинов для покупателей только в масках;
  • регулярная дезинфекция всех помещений и предметов, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники;
  • установка защитных перегородок;
  • предварительная запись на услуги планирования в магазине и финансовой рассрочки;
  • магазин шведских продуктов, ресторан, бистро, детские комнаты и игровые зоны остаются закрытыми.

Ранее для посетителей уже открылись магазины и дизайн-студии ИКЕА в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Уфе. Магазины ИКЕА в других регионах остаются закрытыми до дальнейшего уведомления.

Автор: Анна
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