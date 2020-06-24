ИКЕА возобновляет работу магазинов в Московской области

В четверг, 25 июня, для посетителей откроются магазины ИКЕА Химки и ИКЕА Белая Дача. Для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазинах, будет ограничено. Текущая загруженность магазинов будет отображаться на сайте IKEA.ru.

«Здоровье и безопасность сотрудников и покупателей — приоритет для компании ИКЕА. Решение об открытии магазинов в Московской области принято на основании постановления властей и внутренней оценки готовности магазинов обеспечивать все необходимые меры безопасности», — говорится всообщении ритейлера.

С помощью системы подсчета посетителей магазин сможет отслеживать количество одновременно находящихся в нем людей и контролировать соблюдение социальной дистанции. При максимально допустимой заполненности магазина сотрудники будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом.

Компания ИКЕА внедрила в открывающихся магазинах ряд других обязательных мер безопасности, среди которых:

измерение температуры у всех сотрудников перед началом рабочего дня и обеспечение их средствами индивидуальной защиты;

нанесение специальной разметки в 1,5 метра;

посещение магазинов для покупателей только в масках;

регулярная дезинфекция всех помещений и предметов, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники;

установка защитных перегородок;

предварительная запись на услуги планирования в магазине и финансовой рассрочки;

магазин шведских продуктов, ресторан, бистро, детские комнаты и игровые зоны остаются закрытыми.

Ранее для посетителей уже открылись магазины и дизайн-студии ИКЕА в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Уфе. Магазины ИКЕА в других регионах остаются закрытыми до дальнейшего уведомления.