IKEA встроила в печатную рекламу тест на беременность

Шведская компания IKEA выпустила очень необычную рекламу, предоставив скидку только беременным клиенткам, пишет AdWeek. Объявление со встроенным тестом на беременность было опубликовано в журнале Amelia, одном из самых влиятельных для женщин Швеции изданий.

Экспресс-диагностика на странице журнала работает по тому же принципу, что и другие подобные тесты, и для получения результата женщинами нужно помочиться, после чего нанести пипеткой мочу на специально выделенное пространство. И если результат покажет, что читательница журнала ожидает ребенка, ее ждет значительная скидка - например, в примере с детской кроваткой цена уменьшается вдвое. При этом размер скидки проявляется на той же странице с рекламой.

Для получения скидки «использованную» рекламную страничку необходимо захватить с собой в магазин и предъявить на кассе.

Кампания разработана в шведском агентстве Åkestam Holst в сотрудничестве с компанией Mercene Labs.