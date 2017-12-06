IKEA заинтересовалась разработками «Сколково»

Представители одной из крупнейших мировых торговых сетей IKEA заинтересовались разработками компаний, которые были представлены на Дне инноваций Фонда «Сколково» для IKEA. С компаниями продолжатся переговоры, а в случае успеха начнется тестирование продуктов.

Для IKEA подготовили выступления более 30 стартапов. Мероприятие проходило в формате выставки и кратких презентаций изобретений (питч-сессия). Наибольшее внимание в группе компаний IKEA уделили разработкам в области навигации внутри помещений, удаленных терминалов самообслуживания, инструментов для визуализации и презентации ассортимента IKEA посредством AR/VR и других решений, больших данных (big data), интернета вещей (IoT).

Интерес у сотрудников сети вызвало предложение команды «Смартфин», спроектировавшей подключаемый к мобильному телефону кардридер, а также приложение, которые позволяют превратить смартфон в терминал для приема платежных карт Visa и MasterCard. Успешно презентовали продукты 7Seconds (сервис, позволяющий оформить рассрочку на товар онлайн), «Бесконтакт» (приложение «Кошелек», единственный в России агрегатор банковских и скидочных карт), «ВГТ» (облачная платформа, позволяющая компаниям встраивать в свои сайты 3D-модели), «Вокорд СофтЛаб» (системы умного распознавания лиц) и другие разработчики.

Ольга Стрелова, Директор центра технологий для Retail & FMCG Фонда «Сколково»: «IKEA — это пространство, которое сопровождает покупателя с раннего детства; некоторые товары от IKEA прочно ассоциируются с домашним уютом. Сегодня IKEA обратилась к нам за инновациями, и это здорово — повлиять на улучшение покупательского опыта магазина товаров для лучшего места на земле. Решения сколковских компаний помогут улучшить процесс покупки товаров для дома, сделать путешествие по IKEA захватывающим, уверенным и приятным».