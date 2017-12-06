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IKEA заинтересовалась разработками «Сколково»

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IKEA
IKEA
Гипер Универсам

Представители одной из крупнейших мировых торговых сетей IKEA заинтересовались разработками компаний, которые были представлены на Дне инноваций Фонда «Сколково» для IKEA. С компаниями продолжатся переговоры, а в случае успеха начнется тестирование продуктов.

Для IKEA подготовили выступления более 30 стартапов. Мероприятие проходило в формате выставки и кратких презентаций изобретений (питч-сессия). Наибольшее внимание в группе компаний IKEA уделили разработкам в области навигации внутри помещений, удаленных терминалов самообслуживания, инструментов для визуализации и презентации ассортимента IKEA посредством AR/VR и других решений, больших данных (big data), интернета вещей (IoT).

Интерес у сотрудников сети вызвало предложение команды «Смартфин», спроектировавшей подключаемый к мобильному телефону кардридер, а также приложение, которые позволяют превратить смартфон в терминал для приема платежных карт Visa и MasterCard. Успешно презентовали продукты 7Seconds (сервис, позволяющий оформить рассрочку на товар онлайн), «Бесконтакт» (приложение «Кошелек», единственный в России агрегатор банковских и скидочных карт), «ВГТ» (облачная платформа, позволяющая компаниям встраивать в свои сайты 3D-модели), «Вокорд СофтЛаб» (системы умного распознавания лиц) и другие разработчики.

Ольга Стрелова, Директор центра технологий для Retail & FMCG Фонда «Сколково»:

«IKEA — это пространство, которое сопровождает покупателя с раннего детства; некоторые товары от IKEA прочно ассоциируются с домашним уютом. Сегодня IKEA обратилась к нам за инновациями, и это здорово — повлиять на улучшение покупательского опыта магазина товаров для лучшего места на земле. Решения сколковских компаний помогут улучшить процесс покупки товаров для дома, сделать путешествие по IKEA захватывающим, уверенным и приятным».

Герхард Моритц, и.о. генерального директора розничной сети IKEA в России:

«Компания IKEA занимает лидерские позиции в сфере торговли товарами для обустройства дома и стремится предоставлять безупречный опыт совершения покупок для своих покупателей. Обязательным условием для этого является инновационный образ мышления и постоянное желание улучшаться и обновляться. Контакты, установленные на платформе Фонда „Сколково“, предоставляют отличную возможность для компании лучше узнать о самых последних разработках и новых трендах в практическом использовании современных технологий. Мы готовы продолжать начатый диалог со стартапами и вместе определять направления для возможного сотрудничества, которое поможет изменить к лучшему жизнь многих россиян».

Компании и сервисы: IKEA, 7 seconds
Автор: Анна
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