IKEA запускает продажи на Alibaba и Amazon

Шведский мебельный гигант IKEA хочет продавать свои товары в интернет-магазинах, принадлежащих другим компаниям. Глава Inter Ikea Торбьорн Леф сообщил журналистам газеты Financial Times о том, что проект уже тестируется. Вероятные партнёры — Alibaba и Amazon.

Таким образом, Ikea радикально пересмотрела способы продажи своей продукции, когда стало очевидно, что конкуренция со стороны мебельных онлайн-магазинов растет, а вот уровень продаж в загородных магазинах компании снижается.

Раньше приобрпести мебель онлайн можно было только на сайте Ikea. Руководство компании назвало такие изменения самыми значительными за всю историю ее существования.

Кроме того, добавил Леф, фирма активно эксперементирует с новыми форматами продаж: открывает пункты выдачи в ТЦ в городе и небольшие магазины с меньшим ассортиметом.