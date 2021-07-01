ИКЕА запускает в России новый формат точек продаж

Россия станет одной из первых стран, в которой шведский ретейлер протестирует формат магазинов площадью от 30 до 75 кв. м. Новые точки продаж улучшат доступность бренда в регионах, в которых не представлены магазины и Студии ИКЕА. Через несколько месяцев ретейлер планирует открыть около 10 магазинов небольшого формата и расширить географию своего присутствия в России.

Новые точки продаж разработаны с учетом спроса на товары ИКЕА на российском рынке, а также трендов в потребительском поведении, появившихся в результате пандемии. За 2020 финансовый год (для ИКЕА — с 1 сентября 2019 по 31 августа 2020) онлайн-продажи компании в России выросли на 171% по сравнению с предыдущим периодом. Новый формат точек продаж сочетает преимущества потребительского опыта онлайн и офлайн и делает покупки удобнее тем клиентам, у которых нет возможности посетить магазины и Студии ИКЕА.

В точках продаж ИКЕА сотрудники помогут покупателям сориентироваться во всем ассортименте бренда и оформить покупку онлайн. Из точки продаж нельзя будет сразу взять купленные товары — их можно будет забрать в пунктах выдачи, расположенных рядом. Также покупатели смогут оформить возврат, если товар не подойдет. Дальнейшее развитие нового формата в России будет зависеть от результатов тестового периода, который продлится до середины 2022 года.