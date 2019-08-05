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ИКЕА запускает в России сервис по возврату в магазины мебели для младенцев

Компания ИКЕА запускает сервис по возврату в магазины мебели для младенцев. В рамках акции покупатели смогут вернуть кроватки и пеленальные столики ИКЕА, приобретенные с 1 января 2019 года, и получить карту возврата номиналом 40% от их стоимости. Некоммерческий проект является первым шагом бренда к развитию сервиса по аренде мебели.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заполнить заявку на сайте: сфотографировать предмет с нескольких сторон, указать наличие дефектов, а также загрузить фото чека и этикетки с названием и номером товара. Следующим шагом является подтверждение или отказ о возврате и доставка мебели в магазин ИКЕА в соответствии с правилами сервиса. Сдать мебель можно во всех магазинах компании, кроме ИКЕА Ходынское Поле.

Сотрудники магазина проверят мебель на наличие фурнитуры и произведут сборку, после чего она будет выставлена на продажу в Отделе Уцененные товары по стоимости, эквивалентной номиналу карты возврата. Нереализованные товары отправятся на мебельную фабрику для переработки — полученные материалы будут использованы для производства новых предметов интерьера. С помощью карты возврата участники акции смогут приобрести любые товары в магазинах ИКЕА, за исключением онлайн-магазина, например, мебель или игрушки для подросшего ребенка.

«Возвращая ненужную вам мебель ИКЕА в магазин, вы дарите ей вторую жизнь, ведь после вас этой мебелью сможет воспользоваться другая семья. В результате повторного использования меньше отходов попадает на мусорные полигоны, и не засоряют природу, — отметила Наталья Бенеславская, руководитель отдела по устойчивому развитию ИКЕА в России. — Сервис по приему мебели для младенцев — наш первый шаг на пути к запуску цикличных сервисов. Если он будет востребованным, мы будем работать над его расширением».

Автор: Анна
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