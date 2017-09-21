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IKEA запустила интернет-продажи в Екатеринбурге

IKEA продолжает расширять сеть интернет-магазинов в России. В четверг, 21 сентября, компания запустила сайт в Екатеринбурге, сообщается в релизе.

Жители Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Арамиля, Ревды и Первоуральскa получили возможность совершать покупки в IKEA онлайн. В скором времени список городов будет расширен.

На сегодняшний день в интернет-магазине IKEA покупатели могут приобрести свыше 5,3 тысяч товаров. К декабрю ассортимент будет насчитывать порядка 7 тысяч наименований.

Товары будут доставляться или в виде посылки, если вес покупки меньше 30 кг, или в виде груза, если вес больше. Минимальная стоимость доставки — 349 рублей. Через интернет-магазин покупатели также могут заказать выезд специалиста для сборки мебели. Кроме того, пользователи могут попробовать услугу онлайн-планирования. Эксперт ритейлера поможет подобрать мебель для конкретного проекта через Skype.

Напомним, что IKEA запустила интернет-магазин в апреле 2017 года в Москве. Ранее магазин уже тестировался в Сибири и на Дальнем Востоке.

Автор: Анна
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