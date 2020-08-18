ИКЕА запустила новую маркетинговую кампанию «Сила дома»

Совместно с креативным агентством Instinct ИКЕА запускает новую маркетинговую кампанию о влиянии дома на каждого из нас — «Сила дома». Новая реальность во многом показала, что сила людей заключена в доме — том самом месте, где можно восстановиться, где уютная обстановка и любимое кресло помогают успокоиться, комфортная спальня — отдохнуть и расслабиться, а предметы интерьера из натуральных материалов — точно не навредят. Поэтому ИКЕА верит, что в доме есть особая сила, которая помогает жить долго и счастливо, а решения компании будут верной опорой и залогом хорошего самочувствия: и физического, и эмоционального.

В рамках кампании на российских телеэкранах появился рекламный ролик «Сила дома». В нем на примере разных героев бренд показывает, как решения ИКЕА делают жизнь дома более здоровой, легкой и комфортной, а порой даже сглаживают острые углы в отношениях.

В интернете о здоровье россиян будут заботиться OLV, «несущие силу» — с товарами, которые помогут крепче спать, а также привести нервы в порядок.

На улицах городов России появятся билборды с изображением ассортимента компании для спален. С помощью слоганов, отсылающих к поговоркам и всем известным разговорным фразам, ИКЕА подчеркивает доступность своих товаров.

Кампания «Сила дома» будет запущена также в Польше и Сербии. Покупатели ИКЕА этих стран увидят на улицах, ТВ и в интернете коммуникации, разработанные в России, с небольшими различиями, обусловленные потребностями каждого рынка.