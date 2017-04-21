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IKEA запустила собственный интернет-магазин

Шведская производственно-торговая группа компаний IKEA, владеющая сетью магазинов мебели и товаров для дома, объявила о запуске собственного интернет-магазина.

С 20 апреля интернет-магазин IKEA стал доступен для пользователей из Москвы и региона в пределах Московского кольца, 24 апреля он заработает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в некоторых городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

На начальном этапе в интернет-магазине будет представлено 4,8 тысячи товаров. Стоимость доставки для покупки весом до 30 кг составит 349 рублей. Доставкой займутся партнёры ритейлера. Ограничений по минимальной сумме заказа в интернет-магазине нет. Покупатели могут оплатить заказ банковскими картами MasterCard, Visa и «Мир».

Сроки доставки товара зависят от удалённости города от ближайшего магазина IKEA или распределительного центра ритейлера. По словам представителей компании, минимальный срок доставки составляет один день.

В течение 2017 года IKEA планирует запустить интернет-продажи в других регионах присутствия. По мере расширения сервиса к зоне обслуживания онлайн-магазина присоединятся Адыгея, Казань, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Екатеринбург.

О планах IKEA запустить онлайн-магазин для доставки своих товаров покупателям из Москвы и Московской области стало известно в сентябре 2016 года. В компании тогда говорили, что ведут работы в развитии этого направления.

Автор: Анна
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