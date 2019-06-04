IKEA запустила в России сервис дизайн-проектов для типовых российских квартир

Компания IKEA запустила в России проект «Квартиротека». Это бесплатный интернет-сервис дизайн-проектов для типовых российских квартир.

В IKEA рассказали, что для использования новой услуги «Квартиротека» пользователю нужно указать свой адрес в поиске или разместить фото дома. Затем сервис подберет подходящий дизайн-проект.

В библиотеке доступны планировки для 12 видов домов, в которые входят 36 вариантов проектов для однокомнатных, двухкомнтаных и трехкомнатных квартир. В компании отметили, что база будет пополняться.

Клиенты также могут выбрать дизайн-проект для определенной зоны квартиры — кухни, гостиной, балкона, гардероба и т.д. При этом IKEA составит список необходимой мебели и предметов интерьера из собственного ассортимента. Выбранный проект пользователь может скачать.

По данным IKEA, типовое жилье составляет более 60% всего жилого фонда в России. В стране располагается более 355 серий типовых домов.