ИКЕА запустила в Санкт-Петербурге доставку товаров электромобилями

ИКЕА первой среди операторов розничной торговли запустила в Санкт-Петербурге пилотный проект по доставке товаров с помощью электрического транспорта. С октября 2020 года в рамках эксперимента компания начнет доставку из магазина ИКЕА Парнас. Проект реализован совместно с Ingka Centres, а его партнером выступает логистическая компания Nawinia.

В условиях пандемии и активного развития интернет-торговли, когда все больше покупателей отдают предпочтение онлайн-шоппингу, внедрение экологичных способов доставки приобретает особое значение. Запуск проекта в Санкт-Петербурге является важной вехой Группы компаний Ingka в реализации глобальной стратегии устойчивого развития, в рамках которой она взяла на себя обязательство полностью перейти на экологичные виды транспорта до 2025 года.

«Благодаря запуску инициативы мы делаем очередной шаг к тому, чтобы сервисы ИКЕА стали более экологичными. Мы начали тестировать доставку электромобилями еще в прошлом году в Москве. Они прошли проверку и продемонстрировали свою эффективность: благодаря запуску нам удалось сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 5 тонн. И теперь мы двигаемся дальше и масштабируем проект на Санкт-Петербург, – подчеркнул Норберт Степновски, руководитель организации обеспечения заказов покупателей. – В рамках стратегии устойчивого развития ИКЕА стремится максимально снизить негативное влияние своей деятельности на окружающую среду. Это особенно важно в текущем финансовом году, который стал для нас годом устойчивого развития».

На момент запуска инициативы доставка будет осуществляться с помощью двух электромобилей Renault Kangoo. Всего для доставки товаров в городе на данный момент используется порядка 40 автомобилей. Если эксперимент будет удачным, компания планирует расширить автопарк.

«Компания ИКЕА находится в постоянном поиске более экологичных способов ведения бизнеса. Санкт-Петербург известен своей активной позицией в области устойчивого развития. Мы очень рады, что именно в нашем городе благодаря взаимодействию с нашими партнерами из компании Nawinia, часть товаров, доставляемых нашим покупателям, будет перевозиться на электромобилях. Таким образом, мы вместе будем способствовать уменьшению выбросов в атмосферу», – добавил Михаил Киянов, директор магазина ИКЕА Парнас.

Для эффективной работы электромобилей в МЕГЕ Парнас создается зарядная инфраструктура.