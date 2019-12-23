Ильич покидает пост креативного директора «Связного»

Илья «Ильич» Прусикин покидает пост креативного директора компании «Связной» после трех месяцев испытательного срока. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Лидер группы Little Big был назначен креативным директором ритейлера «Связной» в августе 2019 года. Идея нанять музыканта на руководящую позицию оказалась ситуативной и появилась у представителей «Связного» после публикации выпуска «Трэш Лото» на YouTube канале «КликКлак». В нем Ильич проиграл спор, по итогам которого он должен был устроиться на официальную работу.

В течение трех месяцев Ильич отвечал за разработку и реализацию рекламных кампаний и запуск собственных продуктов «Связного». По собственному признанию Ильича, он никогда не работал в крупных компаниях, тем более — на руководящей позиции. Но личная харизма и успешный опыт в творчестве Ильича — то, на что сделали ставку представители «Связного» в первую очередь.

Офисные будни в «Связном» Ильич документировал в видеоблоге. С его подачи была разработана униформа для нескольких магазинов сети, запущена кампания «Свайп», которая стала визитной карточкой «Связного». Лицом кампании выступил сам Илья.

Также под руководством Прусикина «Связной» выпустил продукт «Комбо». Клиентам предлагалось «собрать» собственный набор из гаджетов, аксессуаров или сервисов.

О своих впечатлениях Ильич рассказал в посте в Instagram: «Подошли к концу три месяца испытательного срока в „Связном“, но в основном я занимался записью нового альбома и был в туре. Но было прикольно: ребята поддержали все мои самые сумасшедшие, дурацкие идеи и мы их воплотили. Они дали мне возможность поработать на настоящей работе. Это колоссальный опыт, спасибо „Связному“ за такую возможность!»

Сегодня место креативного директора «Связного» остаётся вакантным — и компания уже готова принимать резюме на рассмотрение.

Уход креативного директора также прокомментировал Евгений Давыдович, президент компании «Связной»: «Нам будет не хватать Ильи — за месяцы работы он проявил себя настоящим лидером коллектива и генератором идей. Определенно, мы будем скучать, но уверены, что его место займёт достойный преемник».