Илья Кретов возглавит Тинькофф E-commerce

Илья Кретов присоединился к команде Тинькофф в роли директора по электронной коммерции. На этой должности он возглавит новое направление Тинькофф E-commerce — экосистемы сервисов для онлайн-бизнесов в рамках Тинькофф Бизнеса.

Тинькофф E-commerce будет выступать в роли партнера для любых компаний, нацеленных на увеличение продаж в онлайне. Тинькофф E-commerce объединит нефинансовые и финансовые инструменты для предпринимателей и компаний по выходу в онлайн и развитию онлайн-продаж через крупнейшие маркетплейсы, соцсети, интернет-магазины и т.д.

Также команда под управлением Ильи будет также внедрять новые продукты для покупателей, адаптировать под задачи онлайн-мерчантов текущие продукты Тинькофф для бизнеса и клиентов: услуги Тинькофф Бизнеса, POS-кредиты, сервис «Долями», продукты Тинькофф Кассы, возможности Тинькофф Таргета и т.д.

«Наша задача — построить принципиально новую вселенную услуг для онлайн-бизнеса, в которой предприниматели смогут решить любые задачи по электронной торговле от „одного окна“ работы со всеми российскими маркетплейсами до развития собственных продаж в России и мире. Новая экосистема сервисов объединит как уже существующие лучшие финтех-решения Тинькофф, так и новые инструменты для развития бизнеса в онлайн. Она поможет всем предпринимателям масштабировать свои онлайн продажи по нажатию буквально одной кнопки. Тинькофф E-commerce не будет еще одним маркетплейсом. Напротив, мы хотим стать главным партнером для всех российских компаний, которые хотят выйти в онлайн или увеличить свои продажи онлайн, чтобы понятие Tinkoff Merchants Solutions и рост онлайн продаж стали для предпринимателей синонимами». Илья Кретов, директор по электронной коммерции Тинькофф

«Тинькофф Бизнес — один из лидеров в сфере финансовых услуг для малого и среднего бизнеса, у нас сегодня уже более 700 тысяч компаний, которым мы помогаем выходить в онлайн. Мы сами по своей природе — полностью онлайн компания, знаем, как делать бизнес в онлайне, и стремимся делиться нашим опытом, сервисами и лучшими наработками с нашими клиентами. Уверен, что с помощью Ильи мы станем лидерами в сфере онлайн-услуг для бизнеса — его опыт и знания, помноженные на ДНК и подходы Тинькофф позволят нам завоевать этот рынок и привнести на него новые стандарты». Федор Бухаров, вице-президент, директор Тинькофф Бизнеса

Илья Кретов до прихода в Тинькофф занимал должность генерального директора eBay на глобальных развивающихся рынках (был назначен в феврале 2020 года). Илья был единственным российским топ-менеджером, отвечавший за международное присутствие американской IT-корпорации в 200 странах. На этой должности основными сферами деятельности Ильи были развитие розничного онлайн-экспорта и совершенствование пользовательского опыта покупателей на глобальных рынках. Ранее Кретов занимал позицию генерального директора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы. Пришел в компанию eBay Россия в 2013 году на роль директора по маркетингу.

До этого Илья более 10 лет занимал руководящие должности в маркетинге таких крупных компаний, как Mars и Google. Является автором книги «Я — CEO: Как построить карьеру, бизнес в 200 странах и прожить 30 000 дней счастливо». Увлекается триатлоном, многократный участник соревнований Ironman.