Forbes вновь составил рейтинг 30 самых дорогих компаний рунета, их стоимость приведена на момент закрытия биржевых торгов 2 февраля 2022 года. Акции российских интернет-компаний драматически упали к началу 2022 года. Больше всех пострадали маркетплейсы, агрегаторы такси и доставка еды.

«Яндекс» возглавил список в четвертый раз подряд, несмотря на снижение стоимости, сообщает издание. Сейчас компания оценивается в $17,397 млрд, а в начале 2021 года стоила $22,98 млрд (примерно в 1,3 раза дороже).

На втором месте в рейтинге крупнейших интернет-компаний России — маркетплейс Wildberries с оценкой $7,635 млрд (в начале 2021 года компания стоила почти в два раза дороже — $14,52 млрд).

На третьей строчке — сменившая Ozon в топ-3 рейтинга компания Avito: ее стоимость оценивается в $6,227 млрд.

В топ-10 также вошли Ozon ($4,711 млрд), 1С (включая «1С-Битрикс» — $2,674 млрд), ЦФТ ($2,579 млрд), HeadHunter ($2,386 млрд), Лаборатория Касперского ($2.382 млрд), Aliexpress Россия ($1,906 млрд), VK (ранее Mail.ru Group — $1,848 млрд).

В цене упали не только лидеры рейтинга, но и другие компании-участницы «большой тридцатки»: Ozon, «Ситимобил», Delivery Club, «Циан» и другие.

Рубеж 2021-2022 годов был не лучшим для отечественных интернет-компаний, а февраль обещает еще больше снизить их цену.

По данным Goldman Sachs, акции российских интернет-гигантов упали на 50% уже с ноября по январь. И хотя в пятницу российский рынок акций показал резкий рост после крупных потерь в четверг, скорее всего, в ближайшее время он будет чрезвычайно нестабилен.

Как считали

Основной критерий отбора: выручка всех компаний, представленных в рейтинге, формируется в интернете. Например, маркетплейс продает место на сайте-витрине и получает выручку именно в интернете, там же предоставляется и его услуга. Магазин с сайтом тоже продает товары в онлайне, но получает выручку в офлайне, такой бизнес мы не относили к интернет-компаниям. Лонг-лист ограничен компаниями, которые зарабатывают более 50% выручки в России или у которых на Россию приходится более 50% пользователей. Поэтому в лонг-лист не попали такие компании, как Telegram и Playrix. Для оценки стоимости непубличных компаний были использованы стандартные методы сравнения с аналогами по коэффициентам к выручке или обороту в зависимости от того, какие данные предоставила нам компания. Стоимость публичных компаний приведена по данным биржи на закрытие торгов 2 февраля 2022 года, для расчета долларовой стоимости использован валютный курс на эту же дату.