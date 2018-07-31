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IML усиливает московскую команду

25 июля Мария Бурмистрова назначена директором московского макрорегиона IML. В функции Марии входит управление департаментами развития, сервиса и качества, стратегическое планирование, проработка схем оптимизации макрорегиональных бизнес-процессов и внедрение новых логистических решений.

Круг ключевых задач — систематизация внутренних и внешних коммуникаций, увеличение доходности бизнеса макрокрегиона и компании вцелом. Подобный шаг станет новым этапом развития компании и значительно усилит команду.

Мария Бурмистрова эксперт в области интернет и экспресс-логистики, создании и развитии новых продуктов и сервисов, выявлении и планировании сезонных всплесков, разработки и внедрении системы мотивации персонала и оптимизации бизнес-процессов. Ранее занимала одну из ключевых позиций в проекте по развитию нового продукта компании «ПЭК» под брендом EasyWay, а также пост коммерческого директора в логистических компаниях REDEXPRESS и Maxima-Express.

Автор: Анна
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