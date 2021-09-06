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Импорт зарубежного вина в Россию вырос почти на четверть

С начала 2021 года импорт зарубежного вина в Россию вырос на 24,82%, до 188,7 млн л. Увеличением поставок импортеры пытаются компенсировать прошлогоднее снижение на фоне локдауна. При этом российские виноделы теряют долю рынка из-за обязательства использовать только отечественное сырье — доля сократилась с 62% до 50%. Кроме того, в этом сезоне из-за непогоды виноградари потеряли пятую часть урожая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минсельхоза.

За период с января по июль этого года Испания, Франция и Грузия, ключевые иностранные поставщики вина, сохранили свои позиции, а Италия и Португалия нарастили свои доли на несколько процентных пунктов, сообщил изданию собеседник в компании по торговле вином.

Помимо этого, российские виноградари произвели на 11,9% (объем составил 317,2 млн л) продукции меньше, чем за тот же период прошлого года, а их продажи упали на 7,92%, до 459,8 млн л. Больше всего снизилось производство игристых вин — их выпуск сократился 28,46% и составил 46,1 млн л.

Производство фруктовых фин сократилось на 20,12%, до 62 млн л, а винных напитков (из привозного виноматериала с добавками) — на 22,18%, до 36,1 млн л, однако выпуск тихих вин даже вырос — на 2,57%, достигнув 171,6 млн л. В докоронавирусном 2019 году импорт составил 220 млн л вина за первые семь месяцев года, а за тот же период 2021 года поставки не достигли того же уровня, а наоборот, снизились.

Автор: Анна
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