Индекс Медиа Благополучия: как пользователи соцсетей отзываются об аптечных сетях

Digital-агентство «Интериум» проанализировало, как пользователи соцсетей отзываются об аптеках, одних из самых востребованных на сегодня сегментах торговли. Общее мнение пользователей скорее прохладное, а в лидерах по позитиву – региональные сети.

Для исследования были выбраны 10 ведущих по выручке аптечных сетей России (всего более 20 брендов), для которых проанализировали упоминания пользователей в социальных сетях, форумах и отзовиках за период 1 января - 24 апреля 2020 г. Для каждого сообщения была определена тональность упоминания бренда в целом и по ряду отдельных, ключевых для аптек показателей. На основании соотношения суммы негатива и позитива в общему количеству был построен Индекс Медиа Благополучия: чем ближе к «единице», тем более благоприятно о бренде отзываются пользователи. И наоборот, чем ближе к «минус единице», тем хуже отношение людей к аптечной сети.

К сожалению, ни одна аптечная сеть не набрала наивысший возможный балл по Индексу Медиа Благополучия, и даже не была близка к этому. Общую тональность пользовательских реакций можно описать как склонную к негативу или равнодушному отношению, чем позитивному освещению. Важным наблюдаемым фактом стало то, что уровень негатива в среднем вырос в марте-апреле, т.е. в период карантина и пандемии. Однако некоторые аптеки смогли продемонстрировать неплохие показатели.

Лидером по Индексу Медиа Благополучия стала мурманская сеть «ЕвроФарма», которая в январе этого года перешла компании «Ригла». Клиенты особо хвалили широкий выбор, приятный персонал, регулярное наличие масок и, что особенно важно сейчас, быструю и удобную доставку.

ТОП-20 аптечных сетей по Индексу Медиа Благополучия Еврофарма 0,18 Планета здоровья 0,17 Калина-Фарм 0,13 Супераптека 0,09 АСНА 0,07 Формула Здоровья 0,06 Рифарм 0,06 Неофарм 0,05 Апрель 0,01 Доктор Столетов 0,00 Ригла -0,01 Имплозия -0,06 Столичка -0,07 Вита -0,08 36,6 -0,09 Эскулап -0,09 Авиценна -0,10 Мосаптека -0,11 Аптечный стандарт -0,50 Таймер -0,50

На втором месте по ИМБ «Планета здоровья» из Перми, но с сетью по всей стране. Третье место заняла сеть «Калина-Фарм» из Великого Новгорода, которая входит в группе «36.6». Все три компании лидирую тс большим отрывом.

А вот такие аптечные сети как «Таймер», «Аптечный стандарт», «Мосаптека» и некоторые другие отличились отрицательным ИМБ, что свидетельствует о низкой оценке их пользователями. Они критиковали завышенные цены, хамовитых провизоров и отсутствие важных препаратов.

Впрочем, не всё так однозначно. «Планета здоровья», «Вита» и «Столичка» уверенно лидируют по количеству упоминаний в социальных сетях. При этом, если у первой ИМБ в основном положительный, т.е. о ней говорят много и чаще позитивно, то у двух других картина менее радужная. Да, их часто упоминают в социальных медиа, но это скорее критика, чем похвала. А вот лидер нашего рейтинга «Еврофарама» хоть и имеет наибольший ИМБ, но встречается в обсуждениях и отзывах крайне редко.