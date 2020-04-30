Индекс Медиа Благополучия: как пользователи соцсетей отзываются об аптечных сетях
Digital-агентство «Интериум» проанализировало, как пользователи соцсетей отзываются об аптеках, одних из самых востребованных на сегодня сегментах торговли. Общее мнение пользователей скорее прохладное, а в лидерах по позитиву – региональные сети.
Для исследования были выбраны 10 ведущих по выручке аптечных сетей России (всего более 20 брендов), для которых проанализировали упоминания пользователей в социальных сетях, форумах и отзовиках за период 1 января - 24 апреля 2020 г. Для каждого сообщения была определена тональность упоминания бренда в целом и по ряду отдельных, ключевых для аптек показателей. На основании соотношения суммы негатива и позитива в общему количеству был построен Индекс Медиа Благополучия: чем ближе к «единице», тем более благоприятно о бренде отзываются пользователи. И наоборот, чем ближе к «минус единице», тем хуже отношение людей к аптечной сети.
К сожалению, ни одна аптечная сеть не набрала наивысший возможный балл по Индексу Медиа Благополучия, и даже не была близка к этому. Общую тональность пользовательских реакций можно описать как склонную к негативу или равнодушному отношению, чем позитивному освещению. Важным наблюдаемым фактом стало то, что уровень негатива в среднем вырос в марте-апреле, т.е. в период карантина и пандемии. Однако некоторые аптеки смогли продемонстрировать неплохие показатели.
Лидером по Индексу Медиа Благополучия стала мурманская сеть «ЕвроФарма», которая в январе этого года перешла компании «Ригла». Клиенты особо хвалили широкий выбор, приятный персонал, регулярное наличие масок и, что особенно важно сейчас, быструю и удобную доставку.
|
ТОП-20 аптечных сетей по Индексу Медиа Благополучия
|
Еврофарма
|
0,18
|
Планета здоровья
|
0,17
|
Калина-Фарм
|
0,13
|
Супераптека
|
0,09
|
АСНА
|
0,07
|
Формула Здоровья
|
0,06
|
Рифарм
|
0,06
|
Неофарм
|
0,05
|
Апрель
|
0,01
|
Доктор Столетов
|
0,00
|
Ригла
|
-0,01
|
Имплозия
|
-0,06
|
Столичка
|
-0,07
|
Вита
|
-0,08
|
36,6
|
-0,09
|
Эскулап
|
-0,09
|
Авиценна
|
-0,10
|
Мосаптека
|
-0,11
|
Аптечный стандарт
|
-0,50
|
Таймер
|
-0,50
На втором месте по ИМБ «Планета здоровья» из Перми, но с сетью по всей стране. Третье место заняла сеть «Калина-Фарм» из Великого Новгорода, которая входит в группе «36.6». Все три компании лидирую тс большим отрывом.
А вот такие аптечные сети как «Таймер», «Аптечный стандарт», «Мосаптека» и некоторые другие отличились отрицательным ИМБ, что свидетельствует о низкой оценке их пользователями. Они критиковали завышенные цены, хамовитых провизоров и отсутствие важных препаратов.
Впрочем, не всё так однозначно. «Планета здоровья», «Вита» и «Столичка» уверенно лидируют по количеству упоминаний в социальных сетях. При этом, если у первой ИМБ в основном положительный, т.е. о ней говорят много и чаще позитивно, то у двух других картина менее радужная. Да, их часто упоминают в социальных медиа, но это скорее критика, чем похвала. А вот лидер нашего рейтинга «Еврофарама» хоть и имеет наибольший ИМБ, но встречается в обсуждениях и отзывах крайне редко.
«Сам по себе Индекс может послужить лишь звоночком для компании, правильно ли она всё делает в соцсетях. Далее требуется более глубокий анализ отдельных аспектов и трендов, чтобы понять, что пошло нет или какие позитивные моменты стоит ещё сильнее подчеркнуть в коммуникации. Но анализ показывает, что время не ждёт: за время коронавируса в среднем негативное отношение к аптекам только усилилось», — комментирует руководитель отдела мониторинга и анализа «Интериму» Александр Анохин.