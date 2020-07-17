Индекс потребительского доверия резко снизился во всем мире

Во втором квартале 2020 года индекс потребительского доверия во всем мире пережил самое серьезное снижение за последние 15 лет. Такие данные приводит Nielsen в своем новом отчете.

Компания сравнивала показатели второго квартала нынешнего года с четвертым кварталом 2019 года — эти периоды отражают настроение до пандемии COVID-19 и после первой волны кризиса. В России индекс доверия потребителей снизился до 62 пунктов — на 6 п.п. к четвертому кварталу прошлого года. Это антирекорд; такой же результат регистрировали в первом квартале 2019 года, подчеркивают аналитики.

Более значительно снизились глобальные значения индекса. В мире — на 14 п.п., до 92 пунктов. В Европе — на 12 п.п., до 74 пунктов, добавили в Nielsen.

Индекс складывается из трех показателей: оценка потребителями перспектив на рынке труда, уровень финансового благополучия и готовность тратить деньги. В России снизились значения по всем этим позициям. Граждан страны, которые в ближайшие полгода ждут «хороших» или «отличных» финансовых перспектив, стало меньше на 23%. Число тех, кто считает, что сейчас подходящее время для траты денег, уменьшилось до 17%. Только 15% уверены в перспективах на рынке труда, отмечают эксперты.

Доля россиян, у которых есть свободные деньги (оставшиеся после трат на базовые потребности), достигла 74% во втором квартале (против 78% в четвертом квартале 2019 года). Однако сократилось количество статей, на которые расходуются эти средства. На одежду теперь тратятся 35% потребителей, на развлечения вне дома — 20%, на отпуск — 29%. Откладывали деньги 26% респондентов, а 29% выплачивали долги.

Во втором квартале россияне серьезно экономили на покупке одежды (61%), развлечениях вне дома (51%) и продуктах (45%). Также деньги сохранили на отпусках (42%), алкоголе и услугах связи (19% и 15% соответственно).

Во втором квартале россияне больше всего беспокоились из-за состояния экономики — об этом говорили 39% респондентов, это на 20 п.п. превышает показатель последнего квартала 2019 года. Также граждан волновало состояние здоровья (30%), рост цен на продукты (29%) и сохранность рабочих мест (27%).