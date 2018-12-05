Индекс потребительского доверия россиян приблизился к историческому минимуму

Индекс потребительского доверия россиян в третьем квартале 2018 года опустился на три пункта до 67 относительно предыдущего периода. Показатель достиг минимума с 2016 года. Такие данные приводятся в исследовании The Conference Board, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen.

Индекс складывается из трех показателей — оценки потребителями перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги. Два из них ухудшились. Процент россиян, позитивно оценивающих перспективу на рынке труда в ближайшие 6 месяцев, снизился на 3% до 19%. О том, что сейчас не лучшее время тратить деньги, заявили 19% опрошенных (−1% к предыдущему периоду). Число россиян, ожидающих «хороших» или «отличных» финансовых перспектив в ближайшие 6 месяцев, осталось на уровне второго квартала — 31%.

Доля российских потребителей, у которых есть свободные деньги (средства, оставшиеся после совершения расходов на базовые нужды), выросла на 3% до 81%. Потребители стали тратить меньше свободных средств на развлечения вне дома (29%, −2 п.п.), отпуска (27%, −2 п.п.) и сбережения (31%, −1 п.п.). Одновременно с этим, увеличилось число россиян, которые расходуют их на покупку новой одежды (43%, +3 п.п.), выплату долгов (31%, +4 п.п.) и обустройство дома (23%, +2 п.п.).

Доля россиян, которые экономят, в третьем квартале увеличилась на 1% до 66%. Опрошенные признались: чтобы сэкономить, они сокращают расходы на развлечения вне дома (56%, +6 п.п.), отпуска (37% +7 п.п.), переходят на более доступные бренды (31%, +6 п.п.) и пытаются сэкономить на электроэнергии и газе (30%, +5 п.п.). Сильнее всего россиян беспокоят увеличение тарифов на электроэнергию и газ (24%, +4 п.п.), состояние экономики (23%, +6 п.п.), и увеличение цен на еду (23%, −3 п.п.). О здоровье стало переживать меньше респондентов — 23% против 27% во втором квартале.