Индекс потребительского доверия снизился после двух кварталов роста

В IV квартале 2019 года российские потребители оказались более насторожены в оценках перспектив наступающего года. Так, индекс потребительского доверия россиян опустился на 5 пунктов до 68 по сравнению с кварталом ранее, следует из данных, подготовленных TheConferenceBoard в сотрудничестве с Nielsen.

«В IV квартале 2019 года российские потребители оказались более насторожены в оценках перспектив наступающего года. Нежелание совершать крупные траты и неуверенность в ситуации на рынке труда сыграли основную роль в снижении индекса потребительского доверия, подтолкнув большее по сравнению с предыдущим кварталом количество россиян к режиму экономии средств и созданию накоплений. Однако стоит учитывать, что даже несмотря на текущее снижение индекса, его значения в России остаются выше, чем в IV квартале 2018, когда он зафиксировался на отметке в 65 пунктов. Более того, в наступившем 2020 году можно ожидать некоторого оживления потребительских настроений, учитывая возникший не так давно тренд на рост располагаемых доходов, а также позитивную динамику других макроэкономических показателей, включая низкую инфляцию. Возможно, именно эти факторы смогут придать потребителям оптимизма, таким образом подтолкнув спрос», — комментирует Марина Волкова, директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия.

В IV квартале на 3 п.п. до 21% снизилось число тех, кто оптимистично оценивает свои перспективы на рынке труда. Больше всего сократилось количество респондентов, которые считают, что сейчас подходящее время, чтобы тратить деньги. Число россиян, ожидающих благоприятных финансовых перспектив, осталось практически неизменным.

В IV квартале 2019 года 78% российских потребителей сказали, что у них есть свободные деньги (средства, оставшиеся после совершения расходов на базовые нужды). Сильнее всего россияне увеличили траты на покупку новой одежды, формирование сбережений и развлечения вне дома. А вот доля тех, кто тратит свободные деньги на выплату долгов и кредитов, сократилась на 4 п.п. до 28%.

70% опрошенных сказали, что они экономят, больше всего сокращая расходы на обновление гардероба, переключаясь на более доступные бренды продовольственных товаров. Потребители экономили на развлечениях вне дома, покупке бытовой техники, развлечениях дома, а также реже использовали личный автомобиль.

В последнем квартале года состояние здоровья стало основной причиной беспокойства россиян. Среди других причин для беспокойства опрошенные назвали увеличение цен на еду, рост тарифов на электроэнергию и газ и состояние экономики.

Глобальный индекс потребительского доверия в IV квартале 2019 года не изменился, составив 107 пунктов. Значение индекса по Европе опустилось на 2 пункта до 86.

Исследование потребительского доверия проводилось в ноябре- декабре 2019 года среди более чем 32 тысяч онлайн-респондентов в 64 странах мира.