Индекс потребительского оптимизма: пять основных причин для беспокойства россиян

Большая часть опрошенных россиян (71%) живет в режиме экономии, говорится в исследовании потребительского оптимизма компании NielsenIQ. Главными причинами для беспокойства они называют растущий уровень цен и личные финансы.

Более трети опрошенных (36%) считают поводом для переживаний свое здоровье, 33% — рост цен на товары повседневного спроса (FMCG). Пятерку лидеров замыкает личное благосостояние семьи — оно беспокоит 18% опрошенных.

Подавляющее большинство респондентов (68%) ограничивают себя в развлечениях вне дома, 67% отказывают себе в покупке новой одежды, 61% — в походах в кафе и рестораны, 54% — в ежегодном отпуске. Еще 46% заявили, что отказались от заказа еды «навынос» и доставки готовой еды, а 41% — от приобретения электроники. При этом почти половина опрошенных (49%) оценивают свое материальное положение на ближайший год как «отличное» и «хорошее».

В списке дополнительных расходов самыми популярными стали траты на обустройство дома, ремонт и отпуск — эти варианты выбрали 44% опрошенных. Почти половина респондентов (49%) еще не планировали детали отпуска окончательно. Среди тех, кто уже отдохнул или уже определился с датами и местом путешествия, большинство выбирали Россию, следует из исследования NielsenIQ.

«Лидирующие позиции таких статей расходов, как обустройство дома, ремонт и отпуск вряд ли можно назвать неожиданностью в данный момент: многие видят логику в инвестициях в отдых в разгар летнего сезона и обустройство жилого пространства, которое стало одновременно и домом, и офисом, и кафе, и школой. Но если этот тренд может измениться после завершения сезона, то другие привычки имеют большие шансы закрепиться, а значит, продолжат серьезно влиять на структуру трат российских потребителей в долгосрочной перспективе», — говорит Марина Волкова, директор по аналитике и консалтингу NielsenIQ Россия.

Среднее значение российского индекса потребительского оптимизма составило 90 пунктов (по шкале от 0 до 200) во II квартале этого года, что на один пункт больше по сравнению с I кварталом. Показатели выше 100 означают, что у потребителей преобладают оптимистичные настроения, а ниже — что они оценивают собственное финансовое положение и готовность тратить деньги более осторожно.

Исследование было проведено в июне 2021 г., в нем приняли участие 1000 онлайн-респондентов. Его результаты репрезентативны для основного платежеспособного населения российских городов с численностью более 1 млн человек, а также содержат детальные данные в разрезе различных демографических групп потребителей.