Индекс «Пятёрочки»: базовый проднабор продемонстрировал дефляцию

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, представляет индекс «Пятёрочки» за третий квартал 2019 года.

Минимальная продуктовая корзина в июле-сентябре в среднем по стране стоила 4 181 руб., следует из данных Росстата. В Москве в этот период её цена составляла 5 174 руб., в Санкт-Петербурге — 5 056 руб. Аналогичный базовый продовольственный набор в магазинах «Пятёрочка» стоил дешевле: 4 126 руб. в универсамах Центральной части России, на Урале и в Сибири, 4 581 руб. в столичных и 4 619 руб. в петербургских. Таким образом, индекс «Пятёрочки», соответственно, составил 99%, 89% и 91%.

В течение квартала продовольственная инфляция снижалась: с 5,5% в июле до 5% в августе и 4,6% в сентябре. Темпы общей инфляции в этот период также замедлились — с 4,6% до 4%. На фоне уменьшения инфляционного давления стоимость минимального набора продуктов продемонстрировала дефляцию по отношению к показателям второго квартала. В магазинах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири цена такого проднабора снизилась на 4,4%, в Москве — на 6,9%, в Санкт-Петербурге — на 6%. В то время как, по данным Росстата, аналогичная корзина подешевела лишь на 3,2%, 2,7% и 1,7% соответственно.

Наибольший вклад в изменение динамики роста цен внесла плодоовощная продукция на фоне теплой погоды в сезон созревания сельхозкультур и раннего урожая. В сентябре в этой категории зафиксирована дефляция 6,3% по сравнению с августом. В «Пятёрочке» наиболее заметно подешевела капуста (на 60% по отношению к средней цене во втором квартале), огурцы (на 37%), картофель (на 29%), лук (на 24%), морковь (на 21%). Кроме этого, на 15% снизились цены на сахар и на 8% на куриные яйца.

Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в третьем квартале этого года в «Пятёрочке» стоил на 37-42% ниже среднерыночных цен. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 2 627 руб., 2 991 руб. в Москве и 3 120 руб. в Санкт-Петербурге.